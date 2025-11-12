¿Pueden ecuatorianos viajar sin pasaporte? Lo que migraciones de la región evalúan

Viajar sin pasaporte ya es posible para los ecuatorianos en varios destinos sudamericanos

La movilidad de los ecuatorianos en Sudamérica está respaldada por acuerdos regionales que facilitan el ingreso a varios países solo con la cédula de identidad o el pasaporte, en un contexto de creciente migración y turismo en la región.

Mayor apertura para los ecuatorianos en el exterior

Pese a que el pasaporte ecuatoriano no se encuentra entre los más fuertes del mundo, en 2025 sus portadores podrán ingresar sin visa a 74 países. Este cambio marca un progreso relevante en la movilidad internacional. Además, gracias a los acuerdos regionales, los ecuatorianos podrán desplazarse por varios países sudamericanos únicamente con su cédula de identidad.

Entre los países que aceptan la cédula están Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Paraguay y Uruguay, lo que representa una ventaja significativa para quienes aún no han tramitado o renovado su pasaporte.

El alcance también se extiende más allá del continente. Destinos como Andorra, Armenia, Israel, Singapur y Rusia se suman a la lista de naciones que reciben a los ecuatorianos sin exigencias de visado, ampliando las opciones para quienes buscan explorar territorios fuera de Latinoamérica.

Sin embargo, se recomienda que la cédula o el pasaporte estén en buen estado y vigentes, con al menos seis meses de validez al momento del ingreso.

La lista completa de países:

Andorra

Argentina (también solo con cédula)

Armenia

Aruba

Bahamas

Bangladesh

Benín

Bermudas

Birmania

Bolivia (también solo con cédula)

Brasil (también solo con cédula)

Cabo Verde

Caribe Neerlandés

Catar

Chile (también solo con cédula)

Ciudad del Vaticano

Colombia (también solo con cédula)

Corea del Sur

Curazao

Dominica

El Salvador

Filipinas

Hong Kong

Indonesia

Islas Caimán

Israel

Jamaica

Kazajistán

Kiribati

Kosovo

Liberia

Libia

Liechtenstein

Malasia

Malí

Mauricio

Mauritania

Micronesia

Moldavia

Mónaco

Mongolia

Montenegro

Mozambique

Nauru

Nepal

Nicaragua

Omán

Panamá

Papúa Nueva Guinea

Paraguay (también solo con cédula)

Perú (también solo con cédula)

República Democrática del Congo

República Dominicana

Rusia

Samoa

San Cristóbal y Nieves

San Marino

Santa Lucía

Seychelles

Sierra Leona

Singapur

Sint Maarten

Suazilandia

Sudáfrica

Tailandia

Tayikistán

Togo

Tonga

Turquía

Tuvalu

Uruguay (también solo con cédula)

Uzbekistán

Vanuatu

Venezuela

Libre movilidad gracias a acuerdos regionales

Esta facilidad de viaje es posible gracias a los acuerdos internacionales impulsados por la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercosur, organismos que promueven la libre movilidad de personas entre sus países miembros.

El nuevo enfoque busca fortalecer la integración regional y fomentar el turismo, el comercio y los intercambios culturales. Además, representa una ventaja económica y práctica para los ecuatorianos que desean viajar al exterior sin complicaciones adicionales.

Recomendaciones para viajar desde Ecuador

Aunque viajar a muchos de estos países será sencillo, es importante verificar los requisitos específicos de cada destino, ya que las normativas migratorias pueden variar.

En algunos casos, hacer una escala en aeropuertos europeos podría requerir una visa de tránsito Schengen. Las autoridades aconsejan revisar con anticipación la información oficial y asegurarse de cumplir con los requisitos migratorios de cada país.

