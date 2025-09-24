Jornada de emisión de pasaportes sin turno en Ecuador: ¿Qué necesitas saber?

El Registro Civil activó una jornada extraordinaria para la emisión de pasaportes sin necesidad de turno

La emisión de pasaportes sin cita se realizará hasta el 26 de noviembre.

El Registro Civil de Ecuador activó una jornada extraordinaria para la emisión de pasaportes sin necesidad de turno previo, vigente desde el lunes 22 hasta el viernes 26 de septiembre de 2025. Esta medida aplica exclusivamente para el trámite de pasaportes, tanto por primera vez como para renovación, y se desarrolla en 27 agencias distribuidas en 23 provincias del país.

La atención se realiza en horario regular, de 08:00 a 17:00, y busca descongestionar el sistema virtual de citas, que ha presentado demoras y saturación en las últimas semanas.

Los ciudadanos que tengan turnos agendados para fechas posteriores al 26 de septiembre también pueden acercarse durante esta semana para adelantar su trámite, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Requisitos para acceder al servicio sin turno

Para obtener o renovar el pasaporte durante esta jornada sin turno, los usuarios deben presentar los siguientes documentos:

Cédula de identidad vigente

Comprobante de pago impreso, emitido por banca corresponsal, agencia virtual o ventanilla del Registro Civil

Pasaporte anterior (en caso de renovación)

En caso de pérdida o robo, el Formulario de Documentos Extraviados disponible en el sitio web del Consejo de la Judicatura

En el caso de menores de edad, es obligatoria la presencia de ambos padres. Si uno no puede asistir, se debe presentar un poder notariado (si está en el país) o un poder consular (si está en el extranjero), que incluya los nombres completos y número de cédula del menor.

Los costos del pasaporte se mantienen: $90 para adultos y menores, $45 para personas de la tercera edad, y sin costo para personas con discapacidad igual o superior al 30%.

Entrega del documento y agencias habilitadas

La entrega del documento varía según la agencia. En Quito (Matriz), Guayaquil (Gobierno Zonal) y Cuenca (San Blas), el pasaporte se entrega el mismo día del trámite. En las otras 24 agencias habilitadas, el plazo de entrega es de hasta ocho días laborables.

Trámite de pasaporte sin turno previo: todo lo que debes saber Leer más

Entre las agencias habilitadas se encuentran las de Ambato, Loja, Esmeraldas, Santo Domingo, Machala, Manta, Ibarra, Tena, Portoviejo, Azogues, Babahoyo, Lago Agrio, Tulcán, y otras ciudades clave para la cobertura territorial. La inclusión de agencias en la Sierra centro y Amazonía busca descongestionar la demanda que suele concentrarse en Quito y Guayaquil.

El Registro Civil recomienda acudir con anticipación, llevar toda la documentación completa y respetar los horarios establecidos para garantizar una atención ordenada y eficiente.

¿Por qué se implementó esta jornada extraordinaria?

La decisión de habilitar la emisión de pasaportes sin turno responde a los reclamos ciudadanos por la falta de citas disponibles en el sistema virtual, que ha generado retrasos en la obtención del documento. Además, en el contexto del paro nacional y las restricciones de movilidad en varias provincias, se busca facilitar el acceso al pasaporte para quienes necesitan viajar o realizar trámites urgentes.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ