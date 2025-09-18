Pasaporte sin turno: ¿Cuáles son las agencias habilitadas en el país?
Solo será necesario presentar el comprobante de pago y los documentos requeridos
Obtener el pasaporte en Ecuador suele ser sinónimo de largas esperas, principalmente debido al agendamiento de turnos que se realiza a través de la página web del Registro Civil. Este proceso puede demorar incluso varios meses, aun cuando ya se haya realizado el pago del trámite.
Sin embargo, con el objetivo de optimizar el servicio y agilizar la entrega del pasaporte, el Registro Civil ha habilitado una jornada especial en la que se podrá realizar este trámite sin necesidad de agendar turno previamente. Solo será necesario presentar el comprobante de pago y los documentos requeridos.
¿Cuándo se podrá sacar el pasaporte sin turno?
Del 22 al 26 de septiembre, en horario de 08:00 a 17:00, se podrá acceder al servicio sin turno en 27 agencias distribuidas en 23 provincias del país.
¿Cuáles son las agencias habilitadas para emitir pasaporte sin turnos?
- ZONA 1
Provincia: Imbabura
Agencia: Ibarra
Dirección: Rocafuerte y Velasco
Provincia: Carchi
Agencia: Tulcán
Dirección: Brasil y Panamá
Provincia: Esmeraldas
Agencia: Atacames
Dirección: Sector Los Almendros, calle B, entre calles tercera y cuarta
- ZONA 2
Provincia: Orellana
Agencia: Orellana (El Coca)
Dirección: Calle Quito entre Pompeya y Primavera
Provincia: Sucumbíos
Agencia: Lago Agrio
Dirección: La Pinta e Isla Floreana, barrio Gustavo Andrade
Provincia: Pastaza
Agencia: Puyo
Dirección: Chimborazo y Álvarez Valladares, ciudadela del Chofer
Provincia: Napo
Agencia: Tena
Dirección: Chontayacu, Gabriel Espinoza y Fausto Castelo, barrio Las Orquideas
- ZONA 3
Provincia: Tungurahua
Agencia: Ambato
Dirección: Ernesto Alvarado y Bolívar Sevilla
Provincia: Bolívar
Agencia: Guaranda
Dirección: Sucre, entre 10 de Agosto y Olmedo
Provincia: Cotopaxi
Agencia: Latacunga
Dirección: Calle Hermanas de Buen Pastor y Madres Oblatas, Urb, San Francisco
Provincia: Chimborazo
Agencia: Riobamba
Dirección: Primera Constituyente y Juan Montalvo, esquina
- ZONA 4
Provincia: Manabí
Agencias: Portoviejo, Manta y Chone
Direcciones: Paso lateral Manabí Guillén, Sector Urbiríos, calle 307 y A 233, y Av, Sixto Durán Ballén y Plutarco Moreira, respectivamente.
Provincia: Santo Domingo de los Tsáchilas
Agencia: Santo Domingo
Dirección: Av. Clemencia Rodríguez de Mora y Río Cenepa
- ZONA 5
Provincia: Los Ríos
Agencias: Babahoyo y Quevedo
Direcciones: Calle 27 de Mayo y Calle quinta, Parroquia San Camilo, sector Pro Mejoras en calle H y la I.
Provincia: Santa Elena
Agencia: Salinas
Dirección: Av. Carlos Espinoza Larrea en el edificio Centro de Atención Ciudadana Salinas
Provincia: Guayas
Agencia: Milagro
Dirección: Av. Colón y 17 de Septiembre
- ZONA 6
Provincia: Azuay
Agencia: San Blas (Cuenca)
Dirección: Luis Cordero y Alfonso Jerves
Provincia: Cañar
Agencia: Azogues
Dirección: Solano 307, entre Matovelle y Rivera
Provincia: Morona Santiago
Agencia: Macas
Dirección: Leonardo Rivadeneira y Eduardo Burbano
- ZONA 7
Provincia: Loja
Agencia: Loja
Dirección: Av. Universitaria 207 - 46, entre Azuay y Miguel Riofrío.
Provincia: El Oro
Agencia: Machala
Dirección: Av. 25 de Junio, entre Juan Montalvo y 9 de Mayo.
Provincia: Zamora Chinchipe
Agencia: Zamora
Dirección: Manuelita Cañizares y Pedro Barahona.
- ZONA 8
Provincia: Guayas
Agencia: Guayaquil (Gobierno Zonal)
Dirección: Cdla. Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo
- ZONA 9
Provincia: Pichincha
Agencia: Quito
Dirección: Av. Amazonas y Naciones Unidas
¿Cuáles son los requisitos para el trámite de pasaporte?
- Comprobante de pago impreso (banca corresponsal o agencia virtual)
- Cédula de identidad vigente
- Pasaporte anterior (si aplica)
- En caso de pérdida o robo: formulario de documentos extraviados disponible en funcionjudicial.gob.ec
