Pasaporte ecuatoriano será emitido sin turno previo durante una semana.
Pasaporte ecuatoriano será emitido sin turno previo durante una semana.canva

Pasaporte sin turno: ¿Cuáles son las agencias habilitadas en el país?

Solo será necesario presentar el comprobante de pago y los documentos requeridos

Obtener el pasaporte en Ecuador suele ser sinónimo de largas esperas, principalmente debido al agendamiento de turnos que se realiza a través de la página web del Registro Civil. Este proceso puede demorar incluso varios meses, aun cuando ya se haya realizado el pago del trámite.

Sin embargo, con el objetivo de optimizar el servicio y agilizar la entrega del pasaporte, el Registro Civil ha habilitado una jornada especial en la que se podrá realizar este trámite sin necesidad de agendar turno previamente. Solo será necesario presentar el comprobante de pago y los documentos requeridos.

¿Cuándo se podrá sacar el pasaporte sin turno?

Del 22 al 26 de septiembre, en horario de 08:00 a 17:00, se podrá acceder al servicio sin turno en 27 agencias distribuidas en 23 provincias del país.

¿Cuáles son las agencias habilitadas para emitir pasaporte sin turnos?

  • ZONA 1

Provincia: Imbabura

Agencia: Ibarra 

Dirección: Rocafuerte y Velasco

Provincia: Carchi

Agencia: Tulcán

Dirección: Brasil y Panamá

Provincia: Esmeraldas

Agencia: Atacames

Dirección: Sector Los Almendros, calle B, entre calles tercera y cuarta

  • ZONA 2

Provincia: Orellana

Agencia: Orellana (El Coca)

Dirección: Calle Quito entre Pompeya y Primavera

Provincia: Sucumbíos 

Agencia: Lago Agrio

Dirección: La Pinta e Isla Floreana, barrio Gustavo Andrade

Provincia: Pastaza

Agencia: Puyo

Dirección: Chimborazo y Álvarez Valladares, ciudadela del Chofer 

Provincia: Napo

Agencia: Tena

Dirección: Chontayacu, Gabriel Espinoza y Fausto Castelo, barrio Las Orquideas

  • ZONA 3 

Provincia: Tungurahua

Agencia: Ambato

Dirección: Ernesto Alvarado y Bolívar Sevilla

Provincia: Bolívar 

Agencia: Guaranda

Dirección: Sucre, entre 10 de Agosto y Olmedo

Provincia: Cotopaxi

Agencia: Latacunga

Dirección: Calle Hermanas de Buen Pastor y Madres Oblatas, Urb, San Francisco

Provincia: Chimborazo

Agencia: Riobamba

Dirección: Primera Constituyente y Juan Montalvo, esquina

  • ZONA 4 

Provincia: Manabí

Agencias: Portoviejo, Manta y Chone

Direcciones: Paso lateral Manabí Guillén, Sector Urbiríos, calle 307 y A 233, y Av, Sixto Durán Ballén y Plutarco Moreira, respectivamente.

Provincia: Santo Domingo de los Tsáchilas

Agencia: Santo Domingo

Dirección: Av. Clemencia Rodríguez de Mora y Río Cenepa

  • ZONA 5

Provincia: Los Ríos

Agencias: Babahoyo y Quevedo

Direcciones: Calle 27 de Mayo y Calle quinta, Parroquia San Camilo, sector Pro Mejoras en calle H y la I.

Provincia: Santa Elena

Agencia: Salinas

Dirección: Av. Carlos Espinoza Larrea en el edificio Centro de Atención Ciudadana Salinas

Provincia: Guayas

Agencia: Milagro

Dirección: Av. Colón y 17 de Septiembre

  • ZONA 6 

Provincia: Azuay

Agencia: San Blas (Cuenca)

Dirección: Luis Cordero y Alfonso Jerves

Provincia: Cañar

Agencia: Azogues

Dirección: Solano 307, entre Matovelle y Rivera

Provincia: Morona Santiago

Agencia: Macas

Dirección: Leonardo Rivadeneira y Eduardo Burbano

  • ZONA 7

Provincia: Loja

Agencia: Loja

Dirección: Av. Universitaria 207 - 46, entre Azuay y Miguel Riofrío.

Provincia: El Oro 

Agencia: Machala

Dirección: Av. 25 de Junio, entre Juan Montalvo y 9 de Mayo.

Provincia: Zamora Chinchipe 

Agencia: Zamora

Dirección: Manuelita Cañizares y Pedro Barahona.

  • ZONA 8

Provincia: Guayas

Agencia: Guayaquil (Gobierno Zonal)

Dirección: Cdla. Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo

  • ZONA 9 

Provincia: Pichincha 

Agencia: Quito

Dirección: Av. Amazonas y Naciones Unidas

¿Cuáles son los requisitos para el trámite de pasaporte?

  1. Comprobante de pago impreso (banca corresponsal o agencia virtual)
  2. Cédula de identidad vigente
  3. Pasaporte anterior (si aplica)
  4. En caso de pérdida o robo: formulario de documentos extraviados disponible en funcionjudicial.gob.ec

