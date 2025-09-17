Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

El cambio de clima ha causado neblina y lluvia en Quito. La AMT recomendó manejar con precaución.
El cambio de clima ha causado neblina y lluvia en Quito. La AMT recomendó manejar con precaución.Foto: Cortesía X AMT

Autoridades emiten alerta por niveles altos de lluvias en Quito

El COE Metropolitano hizo recomendaciones para evitar incidentes por las lluvias en Quito

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) Metropolitano activó desde la tarde de este 17 de septiembre de 2025 una alerta por lluvias y tormentas eléctricas, la cual estará vigente hasta la noche del domingo 21.

RELACIONADAS

Según el aviso, en las zonas del centro y del noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) se registrará un nivel alto de precipitaciones. El evento climático podría causar acumulación de agua en hogares y caminos, deslizamientos de tierra, desbordamientos de ríos y quebradas, caída de árboles, así como tormentas eléctricas con ráfagas de viento. 

Luego de la advertencia, la lluvia cayó en distintos sectores de la capital, pero las precipitaciones no provocaron incidentes, según informó el ECU 911 a las 19:00.

Consejos de seguridad por las lluvias

Ante la situación, la entidad recomendó limpiar los techos y canaletas, no refugiarse bajo árboles ni estructuras metálicas y observar los niveles de agua en las vías al conducir.

El cambio drástico de clima provocó una espesa neblina en la ciudad, la cual dificultó la visibilidad en la avenida Simón Bolívar, durante las primeras horas del miércoles.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) sugirió reducir la velocidad, encender las luces y mantener la distancia cuando se circule por esa vía en condiciones lluviosas.

¿Terminó el calor en Quito?

Aunque el clima estará variable, la capital aún atraviesa por la época seca. Durante esta temporada, entidades como la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) y la Secretaría de Ambiente han ejecutado la limpieza de las quebradas en Miranda y Molinos del Censo, en el sur y centro, con el fin de evitar que la maleza se consuma durante los incendios forestales o que cause obstrucciones, cuando ocurran las precipitaciones.

Además, a inicios de este mes se instaló la primera barrera metálica en la quebrada El Tejado, cuya estructura sirve para detener los escombros que podrían generarse en la zona en donde ocurrieron los aluviones de La Gasca.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Voz Viajante: la historia del doblaje latinoamericano se contó en Guayaquil

  2. Más de 20.000 perfumes presuntamente falsificados fueron confiscados en Ecuador

  3. ¿Qué es una Asamblea Constituyente y por qué Daniel Noboa la propone en Ecuador?

  4. Autoridades emiten alerta por niveles altos de lluvias en Quito

  5. Noboa plantea convocar una Asamblea Constituyente frente al “secuestro institucional”

LO MÁS VISTO

  1. Bono Raíces Ecuador: ¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir la ayuda?

  2. Cuándo se estrena el último capítulo de la temporada 3 de El verano en que me enamoré

  3. Vías cerradas en Ecuador hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025

  4. El parque que transforma el sur de Guayaquil en un oasis urbano

  5. Ibai probó el encebollado ecuatoriano y esta fue su reacción: video ya es viral

Te recomendamos