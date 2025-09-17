Conozca las restricciones del Pico y placa para el jueves 18 de septiembre en Quito

La medida se mantiene vigente en la capital de 06:00 a 09:30 y de 16:00 a 20:00

Quienes incumplan la medida serán sancionados con montos que van desde el 15% al 50% del Salario Básico Unificado.

La medida de restricción Pico y Placa rige en la zona urbana de 06:00 a 09:30 en la mañana, y en la tarde y noche de 16:00 a 20:00, según la Agencia Metropolitana de Tránsito. Automóviles y motocicletas deben acatar la normativa, mientras que vehículos eléctricos, oficiales y aquellos que pertenecen a adultos mayores y personas con discapacidad están exentos de ella.

Los conductores que infrinjan la norma por primera vez recibirán una sanción de$ 70.50 (15% del SBU), y esta irá en aumento a $ 141.00 (30% del SBU) por la segunda infracción y a $ 235.00 (50% del SBU) por la tercera vez.

Con el objetivo de dinamizar la movilidad, la ciudad también cuenta con cuatro contraflujos establecidos durante la semana. Estos rigen de lunes a viernes en los siguientes sitios:

Túnel Guayasamín: de 07:00 a 08:30 (sentido Valles – Quito) y de 16:00 a 19:30 (sentido Quito – Valles Avenida Velasco Ibarra: de 06:00 a 08:30 (desde la avenida Napo hasta la Tola baja) y de 17:00 a 19:30 (desde el Coliseo General Rumiñahui hasta la Tola Baja) Autopista General Rumiñahui: de 06:30 a 07:30 y de 08:00 a 08:30 (desde Cuscungo hasta la avenida Pichincha, sector El Trébol) y de 16:30 a 19:30 (desde la avenida Pichincha hasta la autopista General Rumiñahui) Avenida Mariscal Sucre: de 06:30 a 07:00 y de 07:30 a 08:00 (sentido sur – norte); de 16:30 a 17:00 y de 17:30 a 18:00 (sentido norte – sur).

El jueves 18 de septiembre no pueden circular los vehículos con placa terminada en dígitos 7 y 8.

Cuarenta y ocho frentes de obra están en marcha

El Cabildo indicó que trabaja en 48 frentes de obra en todo el Distrito Metropolitano de Quito. A estos frentes se suman alrededor de 50 intervenciones de trabajos permanentes y rutinarios como el bacheo.

Entre las obras que vuelven a tomar ritmo después del desabastecimiento de asfalto están la rehabilitación de las avenidas y calles:

Llira Ñan (entre las avenidas Amaru Ñan y Cóndor Ñan, sur)

Rumipamba (desde la calle Pedregal hasta la avenida América)

Núñez de Vela (desde av. Amazonas hasta av. Atahualpa)

Jerónimo Carrión (desde Av. 10 de agosto hasta Av. 12 de octubre)

Reina Victoria (entre Francisco de Orellana y Patria)

Oswaldo Guayasamín o Interoceánica (entre el redondel de Pifo y la Ruta Viva)

Consuelo, Benavides, E20D, E20C, E20E, E17B, S5B, S5C, E22, y E24 en la parroquia de Puengasí

En las próximas semanas iniciarán nuevos proyectos de rehabilitación vial de las calles Iñaquito y Atahualpa (entre Amazonas y el Redondel San Martí en la av. América).

También se rehabilitan vías en barrios de Conocoto, Amaguaña, Puengasí y El Quinche. La AMT lleva a cabo controles para garantizar la circulación en las zonas intervenidas. Indican que los detalles de los operativos se publican a diario en sus redes sociales.

