La avenida Oswaldo Guayasamín de Quito tendrá cierres viales por 90 días

El municipio informó que los cierres de un tramo de la av. Oswaldo Guayasamín variará durante la semana

Un tramo de la av. Oswaldo Guayasamín se cerrará durante 90 días, mientras se realiza el arreglo de esa vía que une a Quito y los valles.

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) informó que desde las 21:00 de este viernes 19 de septiembre de 2025 se suspenderá el paso en un tramo de la avenida Oswaldo Guayasamín para ejecutar trabajos de repavimentación.

Según la entidad municipal, el cierre en esa avenida, que une a Quito con los valles de Cumbayá y Tumbaco, durará 90 días y se aplicará en el tramo entre el puente sobre el río Machángara y la entrada a Miravalle.

Durante la intervención, la Epmmop suspenderá el paso de diferente forma en los días hábiles y el fin de semana. Se anunció que los cierres se aplicarán en este esquema:

De lunes a viernes: El paso solo estará habilitado en un carril unidireccional. El sentido hacia Quito funcionará en horas de la mañana y en la tarde cambiará para que funcione la ruta a Cumbayá.

Sábado y domingo: El fin de semana se suspenderá totalmente el flujo vehicular en los dos sentidos de la vía.

El municipio explicó que durante los cierres se instalarán los bolardos, pintarán el interior del túnel, moverán las barreras tipo jersey y se efectuará la limpieza del sector.

Rutas alternas

Las personas que tengan previsto movilizarse entre Quito y el valle pueden tomar como rutas alternas estas vías:

Avenida Simón Bolívar

Av. De Los Conquistadores

Vía a Nayón

Este será el segundo frente de trabajo que se ejecuta actualmente en esa avenida, pues en esta semana la maquinaria realiza el arreglo del asfalto en el tramo entre Pifo y Puembo. Debido a la obra, se habilitó un contraflujo para no suspender la circulación.

👇#RehabilitaciónVial | RECUERDA👇



Hay contraflujo en la av. Oswaldo Guayasamín, tramo Pifo-Puembo, sector Pifo, por trabajos en la vía.



🚧Respeta la señalización de seguridad🚧



— Obras Quito (@ObrasQuito) September 17, 2025

Los cierres en la Ruta Viva

Además de la av. Guayasamín, otra vía del valle que está intervenida es la Ruta Viva. Allí se efectúan arreglos en la zona entre el intercambiador en av. Simón Bolívar hasta Puembo.

Para ejecutar las labores se aplican cierres viales nocturnos que afectan el paso en sentido Quito - Puembo. Dicha suspensión durará hasta el próximo 25 de octubre. Luego de ese día se arreglará el carril contrario.

