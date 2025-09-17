Expreso
Independiente del Valle vs. Once Caldas, Copa Sudamericana 2025, hinchas colombianos, cierres, frontera
Varios seguidores de Once Caldas tuvieron que caminar para pasar la frontera.CORTESÍA

Protestas en Ecuador obligan a hinchas de Once Caldas a caminar hasta Quito

Hinchas de Once Caldas tuvieron que cruzar a pie la frontera en busca de asistir al partido ante Independiente del Valle

La previa del partido entre Independiente del Valle y Once Caldas, que se disputará este miércoles 17 de septiembre a las 19:30 por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, estuvo marcada por un hecho inesperado.

Decenas de hinchas colombianos se vieron obligados a cruzar la frontera a pie debido a los cierres viales en el norte de Ecuador. Las protestas contra el aumento del valor del diésel afectaron la movilidad de los buses que trasladaban a los aficionados desde Colombia.

Independiente del Valle vs. Once Caldas, Copa Sudamericana 2025, en vivo, dónde ver, hora, IDV, DSports, DGO

Independiente del Valle vs. Once Caldas: un nuevo reto ante equipos colombianos

Ante la imposibilidad de avanzar en vehículo, muchos seguidores optaron por caminar varios kilómetros para llegar a territorio ecuatoriano y no perderse la cita con su equipo. En redes sociales circularon videos de los hinchas del Once Caldas cargando banderas, tambores y camisetas del club. El material se viralizó rápidamente.

Pese al cansancio, los seguidores recalcaron que el esfuerzo valió la pena. “Viajamos horas desde Manizales y no íbamos a dejar que nada nos detuviera. Once Caldas necesita nuestro apoyo”, comentó uno de los aficionados.

En el estadio Banco Guayaquil se espera la presencia de un importante grupo de seguidores colombianos, quienes llegaron caminando o pidiendo aventones en carretera. Otros arribaron por vía aérea.

Estadio lleno en Chilo Jijón

Independiente del Valle
Los rayados quedaron listos para el partido ante Once Caldas.ÁNGELO CHAMBA / EXPRESO

Santiago Morales, gerente de Independiente del Valle, confirmó la expectativa de un lleno total en el estadio Banco Guayaquil para el partido por Copa Sudamericana 2025.

“Once Caldas nos dijo que llegarían alrededor de 4 mil personas, reservamos la tribuna y palco oriental para ellos. Tuvieron inconvenientes en el cruce de la frontera, pero les damos todas las facilidades. Están vendidas 2 mil entradas por nuestro lado, 800 que se entregan a Conmebol y auspiciantes. El estadio estará lleno”, indicó.

Datos claves del Independiente del Valle vs. Once Caldas

  • Fecha: Miércoles 17 de septiembre

  • Hora: 19:30 (hora de Ecuador)

  • Estadio: Banco Guayaquil

  • Transmisión: ESPN y Disney+

