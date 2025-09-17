Independiente del Valle vs. Once Caldas: un nuevo reto ante equipos colombianos

Independiente del Valle recibe a Once Caldas en el primer juego por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Independiente del Valle buscará este miércoles 17 de septiembre, desde las 19:30 (hora de Ecuador), obtener una buena ventaja en casa ante Once Caldas, en el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El partido se disputará en el estadio Banco Guayaquil y será transmitido por ESPN y Disney+.

Te puede interesar: Sebastián Beccacece rumbo al Mundial 2026: aciertos, deudas y la fórmula esperada

Los rayados tienen una deuda pendiente contra los clubes colombianos en instancias de eliminación directa. En 2016, cayeron en la final de la Libertadores ante Atlético Nacional (1-1 en Quito y 1-0 en Medellín). En 2023, fueron eliminados en octavos por Deportivo Pereira, tras perder 1-0 en Colombia y empatar 1-1 en Quito.

Liga de Quito vs Sao Paulo: La predicción de la IA para el juego de Libertadores Leer más

En fase de grupos tampoco han tenido suerte: perdieron de visita ante Junior de Barranquilla (2020) y Tolima (2022). Su único triunfo ante un colombiano en casa fue el 3-0 frente al Tiburón; además, empataron 2-2 con Tolima.

El técnico Javier Rabanal reconoció la dificultad de enfrentar a equipos cafeteros, pero se mostró optimista: “Los equipos colombianos no se nos han dado bien, pero estamos en la capacidad para romper la historia. Queremos seguir avanzando en el torneo”.

Entradas Ya a la venta 👇

🗓 17 de Septiembre

⚽ #IDV 🆚 @oncecaldas 🎮

⏰ 19h30

🏟 #EstadioIDV

🎮 @Sudamericana



🎟️ General 15 USD

🎟️ Tribuna 25 USD

🎟️ Palco 30 USD

* No incluye impuestos



🚨 ⚠️ Cada hinchada tendrá su sector asignado en el estadio y solicitamos que… pic.twitter.com/5tB5i5qjn5 — Independiente del Valle (@IDV_EC) September 14, 2025

El entrenador español resaltó que la meta es conquistar el torneo: “Once Caldas tiene un gran potencial, un goleador histórico como Dayro Moreno. Es un equipo aguerrido al que buscaremos superar con movilidad del balón, llegando a la línea de fondo y sin abusar de los centros”.

Una de las cartas fuertes de los rayados será Claudio Spinelli, quien suma 22 goles en la temporada. Sobre él, Rabanal comentó: “Te da garantías en estos partidos importantes”.

Información clave del Independiente del Valle vs. Once Caldas

Fecha: Miércoles 17 de septiembre

Hora: 19:30 (de Ecuador)

Estadio: Banco Guayaquil

Transmite: ESPN y Disney+

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!