Independiente del Valle vs. Once Caldas, Copa Sudamericana 2025, en vivo, dónde ver, hora, IDV, DSports, DGO
El delantero argentino Claudio Spinelli comandará el ataque de los rayados.ARCHIVO / EXPRESO

Independiente del Valle vs. Once Caldas: un nuevo reto ante equipos colombianos

Independiente del Valle recibe a Once Caldas  en el primer juego por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Independiente del Valle buscará este miércoles 17 de septiembre, desde las 19:30 (hora de Ecuador), obtener una buena ventaja en casa ante Once Caldas, en el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El partido se disputará en el estadio Banco Guayaquil y será transmitido por ESPN y Disney+.

Los rayados tienen una deuda pendiente contra los clubes colombianos en instancias de eliminación directa. En 2016, cayeron en la final de la Libertadores ante Atlético Nacional (1-1 en Quito y 1-0 en Medellín). En 2023, fueron eliminados en octavos por Deportivo Pereira, tras perder 1-0 en Colombia y empatar 1-1 en Quito.

En fase de grupos tampoco han tenido suerte: perdieron de visita ante Junior de Barranquilla (2020) y Tolima (2022). Su único triunfo ante un colombiano en casa fue el 3-0 frente al Tiburón; además, empataron 2-2 con Tolima.

El técnico Javier Rabanal reconoció la dificultad de enfrentar a equipos cafeteros, pero se mostró optimista: “Los equipos colombianos no se nos han dado bien, pero estamos en la capacidad para romper la historia. Queremos seguir avanzando en el torneo”.

El entrenador español resaltó que la meta es conquistar el torneo: “Once Caldas tiene un gran potencial, un goleador histórico como Dayro Moreno. Es un equipo aguerrido al que buscaremos superar con movilidad del balón, llegando a la línea de fondo y sin abusar de los centros”.

Una de las cartas fuertes de los rayados será Claudio Spinelli, quien suma 22 goles en la temporada. Sobre él, Rabanal comentó: “Te da garantías en estos partidos importantes”.

Información clave del Independiente del Valle vs. Once Caldas

  • Fecha: Miércoles 17 de septiembre

  • Hora: 19:30 (de Ecuador)

  • Estadio: Banco Guayaquil

  • Transmite: ESPN y Disney+

