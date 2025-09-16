Liga de Quito vs Sao Paulo: La predicción de la IA para el juego de Libertadores

El partido por cuartos de final de Copa Libertadores del miércoles 17 de septiembre en Quito arroja importantes resultados

Los jugadores albos en uno de sus últimos entrenamientos en la capital.

El fútbol sudamericano vivirá un choque de alta tensión con el partido de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 este miércoles 17 de septiembre entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y Sao Paulo. Hinchas, analistas y casas de apuestas tienen sus pronósticos, pero esta vez también entra en juego la inteligencia artificial (IA), que ha generado predicciones basadas en datos, estadísticas y simulaciones.

Liga de Quito parte con ventaja en la altura

Los algoritmos de predicción consideran la localía en Quito (2.850 m) como un factor decisivo. Según la IA, Liga de Quito tiene un 45 % de probabilidades de ganar el partido de ida, mientras que Sao Paulo alcanza un 28 %. El empate (27 %) también figura como un resultado de alto valor para el equipo brasileño de cara a la revancha en el Morumbí.

Las estadísticas favorecen a los albos: han ganado 4 de sus últimos 5 partidos internacionales en el estadio Rodrigo Paz Delgado, con un promedio de 1,9 goles por encuentro en esta edición de la Libertadores.

Sao Paulo confía en su solidez defensiva

La IA resalta que Sao Paulo llega con una defensa de élite, con un promedio inferior a un gol recibido en sus últimos 10 partidos oficiales. Además, señala a Jonathan Calleri como jugador clave, con un 65 % de probabilidad de generar al menos una ocasión clara de gol en Quito.

El sistema de predicción también subraya la capacidad del equipo brasileño para mantener la posesión y desgastar al rival, aunque advierte que los últimos 20 minutos pueden ser críticos por los efectos de la altura.

Figuras a seguir según la inteligencia artificial

Alexander Alvarado (LDU Quito): 58 % de probabilidad de marcar o asistir en el primer partido.

Jonathan Calleri (Sao Paulo): 65 % de probabilidad de participar en una acción de gol.

La IA también proyecta que Liga generará el 35 % de sus ataques más peligrosos en el tramo final del encuentro, cuando el desgaste físico puede inclinar la balanza.

🎙️ Rueda de prensa previa #LIGASaoPaulo | 🗣️ Fernando Cornejo: “Estamos enfocado en São Paulo, para la gente y para el club la ilusión de pasar es muy grande. Haremos todo para sacar ventaja como locales este jueves.” pic.twitter.com/LC8BJSaok9 — LDU Oficial (@LDU_Oficial) September 16, 2025

Marcadores más probables según la IA

1-0 a favor de Liga de Quito (22 % de probabilidad).

1-1 (19 %).

2-1 para los albos (15 %).

0-1 para Sao Paulo (12 %).

Estos escenarios reflejan la paridad de dos clubes históricos, ambos campeones de la Copa Libertadores.

Predicciones Copa Libertadores: estadísticas y pasión

Aunque la inteligencia artificial aporta un análisis frío y detallado, los expertos recuerdan que la Copa Libertadores siempre tiene espacio para lo inesperado. Un error, un destello individual o la presión del estadio pueden alterar cualquier pronóstico.

El partido entre Liga de Quito y Sao Paulo no solo será un choque de estilos y jerarquías, sino también una prueba de cuánto se acercan las predicciones basadas en IA a la realidad del fútbol sudamericano.

