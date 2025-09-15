Narváez, primera baja de Ecuador en el mundial de ciclismo

Narváez y su equipo, el UAE Emirates, tomaron la decisión de no participar en el Mundial de Ciclismo, a disputarse en Ruanda.

A menos de seis días para el inicio del Campeonato Mundial de Ciclismo, que se disputará del 21 al 28 de septiembre en Ruanda (África), Ecuador confirmó su primera baja, la de Jhonatan Narváez.

La ausencia del actual campeón nacional de ruta fue anunciada por la Federación Ecuatoriana de Ciclismo (FEC) a través de un comunicado en el que señala que “de común acuerdo con el deportista y su equipo (UAE Emirates) decidieron no participar en la prueba”.

“La decisión pasa porque el trazado de la competencia de ruta, diseñada más para escaladores, no se ajusta plenamente a las fortalezas del corredor, evaluación que fue cuidadosamente realizada por Jhonatan y su equipo, con el fin de garantizar un manejo responsable de su rendimiento”, explicó el máximo organismo tricolor.

Cabe mencionar que existía el rumor de la baja del ciclista perteneciente al UAE Emirates, el mejor equipo del mundo, hasta que este lunes 15 de septiembre de 2025 la FEC lo confirmó.

Diario EXPRESO consultó a fuentes cercanas a la entidad que maneja el ciclismo en Ecuador sobre el posible reemplazo de Narváez y manifestaron que “están analizando el nombre de quien participe en su lugar.

Tricolor en el Mundial de Ruanda

Con todos estos antecedentes, el equipo ecuatoriano que intervendrá en el Mundial de Ruanda 2025 estará liderado por Richard Carapaz, y acompañado por Martín López (XDS Astana) y Jonathan Caicedo (Petrolike) en la categoría Élite.

Ya en la categoría Sub-23 participará la nueva joya del ciclismo local, Mateo Ramírez (UAE Emirates). Finalmente la nómina tricolor la completa Nahomi Játiva (Movistar Best PC) en la categoría juvenil.

