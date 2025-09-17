Ambulancia de los bomberos Quito queda inoperativa tras robo en el sur

Los uniformdos atendían una emergencia en el sector de Chiriyacu, en el sur de Quito

La madrugada de este 17 de septiembre de 2025, una ambulancia del Cuerpo de Bomberos Quito (CBQ) fue víctima de un acto delictivo mientras su personal atendía una emergencia en el sector de Chiriyacu, en el sur de la ciudad.

Según informó la institución, durante la intervención de los efectivos del CBQ, delincuentes sustrajeron el módulo de memoria, conocido como el “cerebro”, de la ambulancia, dejándola completamente inoperativa.

Este robo no solo afecta el funcionamiento del vehículo, sino que representa una grave amenaza para la seguridad ciudadana, al dejar fuera de servicio un recurso esencial para la atención de emergencias, señaló la institución.

“Rechazamos estas acciones que no solo afectan los recursos del Cuerpo de Bomberos, sino que ponen en riesgo la atención a la ciudadanía”, expresó el CBQ a través de un comunicado.

La entidad hizo un llamado a la ciudadanía para rechazar este tipo de actos que obstaculizan el trabajo de los equipos de primera respuesta, especialmente en sectores vulnerables donde su intervención puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Hasta el momento no se han reportado detenidos, y las autoridades investigan el caso para dar con los responsables del robo.

📌 #COMUNICADO | Informamos a la ciudadanía que durante la atención de una emergencia en el sur de Quito, una de nuestras ambulancias fue afectada por un acto delictivo que la dejó fuera de servicio.



Robo a agentes de tránsito

En marzo pasado, dos agentes civiles de tránsito fueron víctimas de un asalto mientras cumplían con su labor en la avenida Simón Bolívar, al oriente de Quito.

El hecho se produjo a las 03:13, cuando se recibió una llamada al 911 reportando un siniestro de tránsito sin heridos en la intersección de la avenida Granados con la avenida Simón Bolívar. Desde la Sala Operativa, se coordinó el despacho de personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) para atender la emergencia.

Al llegar al sitio, los dos agentes asignados encontraron un vehículo de color plateado sin placas. En ese momento, fueron sorprendidos por cinco sujetos encapuchados, quienes los abordaron de forma violenta y los despojaron de sus pertenencias personales, incluyendo un teléfono celular y las llaves del patrullero en el que se movilizaban.

