¿Cuál es el horario para llevar bicicletas en el Metro de Quito?

Los pasajeros tienen dudas para llevar la bicicleta en el Metro de Quito. Hay eventos por la Semana de la Movilidad

Los usuarios tienen dos horarios disponibles para llevar a las bicicletas en el Metro de Quito.

El usuario Juan Pablo López preguntó a la empresa municipal si es factible que los pasajeros lleven su bicicleta en el Metro de Quito. La duda la expuso en la cuenta de la red social X (antes Twitter) y la entidad explicó el horario para que las personas transporten su 'bici'.

El horario en el que el Metro de Quito permite el ingreso de bicicletas es:

En el día: Desde las 10:00 hasta las 17:00.

En la noche: De 20:00 hasta el cierre del operaciones a las 23:00.

El acceso se realiza en el primer y vagón del tren, y en el último, siempre que haya disponibilidad. De esta forma, dijo la Empresa Metropolitana Metro de Quito, se brinda un espacio seguro y ordenado para ciclistas y usuarios.

En los pasillos y andenes, la bicicleta debe desplazarse manualmente, no montada.

Ciclistas piden movilizarse en hora pico

Sobre este tema, la ciclista urbana Yester Brun considera que, aunque es un avance, lo óptimo sería que la gente pueda transportar su bicicleta en horarios que permitan llegar al trabajo. Opina que así se consolidará a la 'bici' como un verdadero medio alternativo de movilidad.

Al respecto, la empresa indicó que la afluencia grande de pasajeros requiere de una convivencia dentro de las instalaciones del sistema Metro de Quito, por lo cual se tiene que restringir el transporte de la bicicleta en horas pico.

Eventos por la Semana de la Movilidad Sostenible

Esta opción para los ciclistas se complementa con eventos que buscan visibilizar a la bicicleta como protagonista de la ciudad.

Promovido por el Municipio, al finalizar la temporada de verano, Quito vivirá este sábado 20 de septiembre de 2025 una jornada de ciclismo urbano. Como parte de la Semana de la Movilidad Sostenible, la ciudad se llenará de aficionados al ciclismo en un gran evento nocturno que recorrerá barrios y avenidas del norte.

La cita es a las 17:30 en la estación La Carolina del Metro, punto de partida hacia un trayecto que pasará por Iñaquito, Jipijapa y Kennedy. El recorrido culminará en el Parque Bicentenario, en la Plaza del Oso, con actividades culturales y un ambiente familiar y seguro.

Aunque la bicicleta se reafirma como un medio alternativo de transporte, capaz de aportar a la salud, al ambiente y a la descongestión vehicular, su verdadera consolidación depende de que el Municipio brinde las facilidades necesarias como la infraestructura segura, ciclovías continuas, estacionamientos adecuados y una integración real con el transporte público.

A Brun le parecen "espectaculares" este tipo de eventos. Cree que se requiere de más ideas para juntar a la comunidad de aficionados al ciclismo en la ciudad. La deportista asegura su presencia.

Previo al evento, este 18 de septiembre se realizará una feria de accesorios para ciclistas en el bulevar Eugenio Espejo, de 08:00 a 15:30. Allí se podrán adquirir cascos, luces, chalecos reflectivos y otros implementos de seguridad.

