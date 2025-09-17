Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

Los usuarios tienen dos horarios disponibles para llevar a las bicicletas en el Metro de Quito.
Los usuarios tienen dos horarios disponibles para llevar a las bicicletas en el Metro de Quito.Foto: Archivo/ EXPRESO

¿Cuál es el horario para llevar bicicletas en el Metro de Quito?

Los pasajeros tienen dudas para llevar la bicicleta en el Metro de Quito. Hay eventos por la Semana de la Movilidad

El usuario Juan Pablo López preguntó a la empresa municipal si es factible que los pasajeros lleven su bicicleta en el Metro de Quito. La duda la expuso en la cuenta de la red social X (antes Twitter) y la entidad explicó el horario para que las personas transporten su 'bici'.

RELACIONADAS

El horario en el que el Metro de Quito permite el ingreso de bicicletas es:

  • En el día: Desde las 10:00 hasta las 17:00.
  • En la noche: De 20:00 hasta el cierre del operaciones a las 23:00. 

El acceso se realiza en el primer y vagón del tren, y en el último, siempre que haya disponibilidad. De esta forma, dijo la Empresa Metropolitana Metro de Quito, se brinda un espacio seguro y ordenado para ciclistas y usuarios. 

En los pasillos y andenes, la bicicleta debe desplazarse manualmente, no montada.

Ciclistas piden movilizarse en hora pico

Pabel Muñoz

Muñoz asegura que camiones de basura inactivos volverán a operar la próxima semana

Leer más

Sobre este tema, la ciclista urbana Yester Brun considera que, aunque es un avance, lo óptimo sería que la gente pueda transportar su bicicleta en horarios que permitan llegar al trabajo. Opina que así se consolidará a la 'bici' como un verdadero medio alternativo de movilidad.

Al respecto, la empresa indicó que la afluencia grande de pasajeros requiere de una convivencia dentro de las instalaciones del sistema Metro de Quito, por lo cual se tiene que restringir el transporte de la bicicleta en horas pico.

Eventos por la Semana de la Movilidad Sostenible

Esta opción para los ciclistas se complementa con eventos que buscan visibilizar a la bicicleta como protagonista de la ciudad.

Promovido por el Municipio, al finalizar la temporada de verano, Quito vivirá este sábado 20 de septiembre de 2025 una jornada de ciclismo urbano. Como parte de la Semana de la Movilidad Sostenible, la ciudad se llenará de aficionados al ciclismo en un gran evento nocturno que recorrerá barrios y avenidas del norte.

Independiente del Valle vs. Once Caldas, Copa Sudamericana 2025, hinchas colombianos, cierres, frontera

Protestas en Ecuador obligan a hinchas de Once Caldas a caminar hasta Quito

Leer más

La cita es a las 17:30 en la estación La Carolina del Metro, punto de partida hacia un trayecto que pasará por Iñaquito, Jipijapa y Kennedy. El recorrido culminará en el Parque Bicentenario, en la Plaza del Oso, con actividades culturales y un ambiente familiar y seguro.

Aunque la bicicleta se reafirma como un medio alternativo de transporte, capaz de aportar a la salud, al ambiente y a la descongestión vehicular, su verdadera consolidación depende de que el Municipio brinde las facilidades necesarias como la infraestructura segura, ciclovías continuas, estacionamientos adecuados y una integración real con el transporte público.

A Brun le parecen "espectaculares" este tipo de eventos. Cree que se requiere de más ideas para juntar a la comunidad de aficionados al ciclismo en la ciudad. La deportista asegura su presencia.

Previo al evento, este 18 de septiembre se realizará una feria de accesorios para ciclistas en el bulevar Eugenio Espejo, de 08:00 a 15:30. Allí se podrán adquirir cascos, luces, chalecos reflectivos y otros implementos de seguridad.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Asambleísta Adrián Castro se aleja de ADN: pide independencia en caso Quimsacocha

  2. ¿Cuál es el horario para llevar bicicletas en el Metro de Quito?

  3. Bayern Múnich vs Chelsea: Canal para ver EN VIVO a Moisés Caicedo | Champions League

  4. Así era el restaurante ecuatoriano que se incendió en Madrid y que dejó nueve heridos

  5. Enjambre sísmico en las costas de Manabí: ¿Se aproxima un gran temblor en Ecuador?

LO MÁS VISTO

  1. Bono Raíces Ecuador: ¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir la ayuda?

  2. Cuándo se estrena el último capítulo de la temporada 3 de El verano en que me enamoré

  3. Vías cerradas en Ecuador hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025

  4. Ibai probó el encebollado ecuatoriano y esta fue su reacción: video ya es viral

  5. BanEcuador entrega el bono Raíces a los primeros 70.000 productores

Te recomendamos