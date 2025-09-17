Trámite de pasaporte sin turno previo: todo lo que debes saber

Desde el lunes 22 al viernes 26 de septiembre de 2025 se habilitará el servicio de pasaportes sin turno previo en 27 agencias

Desde el lunes 22 al viernes 26 de septiembre de 2025, el Registro Civil del Ecuador habilitará el servicio de pasaportes sin turno previo.

Desde el lunes 22 al viernes 26 de septiembre de 2025, el Registro Civil del Ecuador habilitará el servicio de pasaportes sin turno previo en 27 agencias distribuidas en 23 provincias, en horario de 08:00 a 17:00.

Los ciudadanos que necesiten obtener o renovar su pasaporte podrán acercarse directamente a las agencias habilitadas, presentando únicamente el comprobante de pago y los documentos requeridos. Esta modalidad no aplica para otros trámites, como la emisión de cédulas, que siguen requiriendo agendamiento en la agencia virtual.

La medida busca agilizar el acceso al documento de viaje, optimizar la atención y facilitar el proceso para los usuarios. Según Ottón Rivadeneira, director general del Registro Civil, esta iniciativa responde a un modelo de atención más eficiente y cercano al ciudadano.

Esta modalidad no aplica para otros trámites dentro del Registro Civil. Cortesía

Requisitos para el trámite de pasaporte

Comprobante de pago impreso (banca corresponsal o agencia virtual) Cédula de identidad vigente Pasaporte anterior (si aplica) En caso de pérdida o robo: formulario de documentos extraviados disponible en funcionjudicial.gob.ec

Para menores de edad

Presencia obligatoria de padre y madre Si uno no puede asistir: poder notariado (en Ecuador) o poder consular (desde el exterior) El documento debe incluir nombres completos y número de cédula del menor

Tarifas

Adultos y menores: $90,00 Personas de la tercera edad: $45,00 Personas con discapacidad (≥30%): sin costo

Los pagos pueden realizarse en la agencia virtual, banca corresponsal o directamente en las agencias del Registro Civil.

Entrega del pasaporte

Quito (Matriz), Guayaquil (Gobierno Zonal) y Cuenca (San Blas): entrega el mismo día Otras 24 agencias: tiempo de entrega varía

Los ciudadanos que ya tengan turnos agendados para fechas posteriores también pueden acercarse durante esta semana para adelantar su trámite.

