Aceite de semilla negra: el antiguo remedio que apoya el metabolismo y la piel

Conoce los múltiples beneficios del aceite de semilla negra, un extracto valorado desde la antigüedad por sus propiedades

El aceite de semilla negra (en inglés black seed oil), también conocido como aceite de comino negro, ha sido utilizado durante siglos en diversas culturas por sus propiedades terapéuticas. Se extrae de las semillas de la planta Nigella sativa, originaria de regiones del Mediterráneo y Asia Occidental.

Es importante destacar que, aunque a veces se le llama “comino negro”, no debe confundirse con el comino común (Cuminum cyminum) usado en la cocina, ya que son plantas diferentes y sus semillas tienen propiedades distintas. Este aceite ha ganado popularidad por sus potenciales beneficios para la salud metabólica, cardiovascular, inmunológica y para el cuidado de la piel y el cabello.

Entre sus compuestos activos destacan la timoquinona y la alfa-hederina, dos fitoquímicos con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias e inmunomoduladoras, según investigaciones científicas recientes. Además, contiene ácidos grasos esenciales como el ácido oleico, que ayudan a mantener el equilibrio de lípidos en el cuerpo.

Este aceite también es reconocido por su capacidad para apoyar la digestión, reducir la hinchazón y mejorar la función hepática. Incluso, se le atribuyen efectos antimicrobianos y antifúngicos, útiles para mantener el equilibrio intestinal y fortalecer el sistema inmunológico.

Estos son sus beneficios

Uno de los principales beneficios del aceite de semilla negra es su impacto positivo en la salud metabólica. Estudios han demostrado que puede ayudar a regular los niveles de glucosa en sangre y la hemoglobina glicosilada (HbA1c), lo cual es clave para prevenir enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2.

También puede contribuir a mantener niveles saludables de presión arterial. Un estudio reveló que adultos que tomaron 5 ml de este aceite diariamente durante ocho semanas lograron regular su presión sin efectos adversos. Asimismo, puede apoyar el equilibrio del colesterol al intervenir en el metabolismo de lípidos y favorecer la producción de bilis, necesaria para digerir grasas y eliminar el exceso de colesterol.

En el sistema inmunológico, la timoquinona ha mostrado estimular la actividad de los glóbulos blancos y favorecer la apoptosis, un proceso natural que elimina células dañadas, fortaleciendo así las defensas del organismo.

A nivel tópico, el aceite de semilla negra es muy valorado en el mundo de la cosmética natural. Su contenido de antioxidantes y ácidos grasos puede ayudar a cicatrizar heridas, reducir irritaciones, y mantener la hidratación de la piel.

En el cabello, su uso frecuente puede mejorar la salud del cuero cabelludo y estimular un crecimiento más fuerte, especialmente cuando se combina con aceites como el de ricino.

¿Cómo usarlo?

El aceite de semilla negra está disponible en cápsulas o en su forma líquida. Para consumo interno, se puede tomar solo, con miel o mezclado con bebidas para suavizar su sabor intenso. También puede aplicarse directamente en la piel o el cuero cabelludo, aunque se recomienda hacer una prueba de sensibilidad antes de usarlo por completo.

Si bien es seguro para la mayoría, consulte primero con un médico especialista ya que debe tener precaución en personas con trastornos hemorrágicos o que toman anticoagulantes. Mujeres embarazadas o en lactancia deben evitar su uso como suplemento por falta de evidencia concluyente.

Opta siempre por un aceite prensado en frío, 100 % puro y orgánico, para asegurar su calidad y efectividad.

