Los 28 sabores que todo viajero debe probar en Ecuador, según TasteAtlas

TasteAtlas destacó 28 platos para entender la gastronomía ecuatoriana, tras ubicar al país en Top 50 de las mejores cocinas

En un país donde cada región habla su propio idioma culinario, TasteAtlas —el mapa digital más consultado sobre gastronomía del mundo— publicó una lista de los 28 platos imprescindibles para comer en Ecuador. El ranking, actualizado este 5 de diciembre de 2025, funciona como una radiografía del sabor nacional: desde la costa que huele a mar hasta la sierra que cocina despacio, y la Amazonía que sorprende con sus técnicas ancestrales.

Esta selección no aparece aislada: se desprende del ranking global de TasteAtlas 2025/2026, el mismo en el que Ecuador logró ingresar al Top 50 de las mejores cocinas del mundo. Tras ubicar al país en el puesto 49, la plataforma profundizó en los sabores que sostienen esa ubicación, identificando los platos, ingredientes y técnicas que mejor narran la identidad culinaria ecuatoriana. En otras palabras, esta lista actúa como la explicación del porqué Ecuador ya figura junto a potencias gastronómicas del planeta.

Los indispensables: los sabores que definen a Ecuador

El primer lugar lo ocupa un clásico que cruza fronteras: el arroz con camarones. TasteAtlas lo describe como un plato sencillo pero poderoso, donde el arroz se cocina en un caldo de camarón que concentra todo el carácter del Pacífico. Es un plato que admite aguacate, limón, ají o chifles… y que habla del Ecuador costero que amanece entre pesca y mercado.

El segundo recomendado es el infaltable de cualquier tarde: el pan de yuca, ese bocado cálido de yuca y queso que une a Ecuador y Colombia, y que en el país suele acompañarse con un chocolate caliente, yogurt o un café que perfuma las mañanas.

El podio lo completa el llapingacho, nacido en Ambato pero adoptado por todo el país. Papas, queso y maní: una fórmula simple que sabe a hogar. TasteAtlas destaca el toque crujiente y la versatilidad para acompañar chorizo, huevo, aguacate o ensaladas.

El orgullo nacional: el encebollado

Con cinco locales y una receta precisa, Cuarto de Libra sirve encebollado abundante y saludable, acompañado de platos costeños. JONATHAN CUJE

En el cuarto puesto aparece una joya: el encebollado, la sopa que los ecuatorianos defienden con devoción. Para el portal, es “el plato que todos comen, a cualquier hora, en cualquier ciudad”. Su mezcla de atún fresco, yuca, sofrito y cebolla encurtida resume la identidad de la costa. TasteAtlas recuerda que su origen está en los pescadores que improvisaban en altamar… y sin saberlo, crearon un símbolo.

Entre calles, comedores y mercados: la comida que se encuentra en todo el país

El ranking sigue con preparaciones que forman parte de la vida diaria:

Chifles, crujientes y adictivos, tan callejeros como imprescindibles.

Tortilla de choclo, dulce y salada, siempre presente en ferias y carreteras.

Fritada, esa fiesta de cerdo que huele a domingo y que se come en huecas de todo el país.

Bolón de verde, el desayuno nacional que une queso, chicharrón y café caliente.

Locro de papa, perfecto para el frío serrano; espeso, suave y coronado con queso y ají.

Y, por supuesto, la fanesca, esa sopa que solo aparece en Semana Santa, cargada de simbolismos y de ingredientes que representan la diversidad agrícola del país.

La fritada es uno de los platos ecuatorianos más solicitados. canva

La diversidad en el plato: sierra, costa y Amazonía

Más allá del top 10, la lista se convierte en un mapa vivo de Ecuador:

Caldo de bolas, una sopa contundente con verde relleno.

Ceviche de pulpo, prueba de que la cocina marina va mucho más allá del pescado.

Hornado pastuso, orgullo del Carchi.

Tigrillo, un tesoro del sur, mezcla perfecta de verde, queso y huevo.

Seco de chivo, identidad de Santa Elena y protagonista de cada fiesta popular.

Helado de paila, tradición ibarreña que resiste al tiempo.

Humitas, suaves, cálidas y envueltas en hoja, como dicta la tradición andina.

Chugchucaras, la explosión gastronómica de Latacunga.

Guaguas de pan y espumilla, dulces que cuentan historias de fe y tradición.

En la California ofrecen nuevos rellenos en las guaguas además de la colada morada. FREDDY RODRÍGUEZ

La Amazonía también tiene su espacio con platos como el maito de pescado, el caldo de carachama y las conchitas asadas, que conectan la cocina contemporánea con las raíces ancestrales de Pastaza.

¿Qué revela este top 28 sobre el Ecuador gastronómico?

Que no existe un solo Ecuador, sino muchos: uno que fermenta, uno que fríe, uno que asa, uno que cocina en hoja y otro que hierve en barro. Que la comida no solo alimenta, sino que narra territorios, memorias y afectos.

TasteAtlas no solo recomendó platos. Reafirmó que la cocina ecuatoriana está llena de matices y merece ser contada, probada y exportada.

