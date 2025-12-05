¿Cuál es la mejor cocina del mundo y dónde se ubica Ecuador? Esto dice TasteAtlas

En el universo infinito de sabores que compiten por conquistar paladares, Latinoamérica volvió a dejar huella. La nueva edición de los TasteAtlas World Food Awards 2025/2026, uno de los listados más comentados del año, reveló a las 100 mejores cocinas del mundo. Y, como era de esperarse, el debate se encendió.

Una corona latina en un ranking dominado por Europa

Italia volvió a quedarse con el primer lugar. Grecia ocupó el segundo. Pero el verdadero golpe sobre la mesa lo dio Perú, que se adueñó del tercer puesto mundial con sus cebiches, causas, anticuchos y toda una tradición que ya no sorprende: confirma. Su gastronomía es embajadora global y esta vez volvió a escalar hasta el podio, por encima de potencias como Francia, Japón o China.

Perú celebró de inmediato. En redes, su comunidad gastronómica dice que “no es suerte, es constancia”; sus cocineros lo ven como una medalla que se renueva cada año. Es, también, un recordatorio de por qué su cocina cambió el mapa culinario del continente.

Ecuador aparece donde importa: dentro del top 50

Ecuador, por su parte, subió un escalón importante: puesto 49. Puede sonar discreto, pero significa entrar en la mitad superior del ranking mundial y superar a países con amplísima tradición culinaria como Inglaterra (50), Arabia Saudita (48) o Países Bajos (47).

Luego del encebollado, el hornado, el ceviche, la colada morada, los encocados y un repertorio que habla de costa, sierra y Amazonía, el reconocimiento llega en un momento donde el país empieza a impulsar su identidad gastronómica hacia afuera. No es un podio, pero sí una señal: Ecuador ya figura en la conversación global sobre comida.

Platillo. El encebollado es uno de los platos típicos de Guayaquil. Expreso

Sudamérica pisa fuerte: diversidad y orgullo

Colombia ocupó el puesto 23; Brasil, el 17; Argentina se anotó en el 26; Chile quedó en el 32. Todos en la mitad alta del ranking. La lectura es clara: Sudamérica ya no compite solo por sabores… compite por narrativa, por historia, por identidad en el plato.

La región seduce por su mezcla: indígena, africana, europea, costeña, amazónica. Una complejidad que hoy aparece traducida en estadísticas, pero que en realidad se mide en fogones, mercados y sobremesas.

Un ranking que también provoca discusiones

Como cada año, el listado generó acuerdos… y ampollas. Hay quienes cuestionan la metodología, quienes reclaman posiciones más altas y quienes defienden a capa y espada que su cocina merece estar mejor ubicada.

Pero, más allá de la polémica, TasteAtlas logró lo que busca: encender la conversación mundial sobre comida. Y este año, esa conversación tiene acento latinoamericano.

¿Qué destaca TasteAtlas sobre la cocina ecuatoriana?

Además del puesto alcanzado en el ranking, TasteAtlas detalla cuáles son los sabores y espacios que mejor representan a Ecuador. En la categoría “Must Try”, resalta productos y preparaciones emblemáticas como el choclo, el cacao nacional, el arroz con camarones, la lúcuma y la naranjilla, ingredientes que hablan de la mezcla de climas y tradiciones del país. En cuanto a productores, ubica a marcas nacionales como Hoja Verde, Paccari, Aceites Almenara y Noli Alfajores entre los mejores del continente por su calidad artesanal y proyección internacional. Y en el terreno de la cocina tradicional, menciona a restaurantes icónicos como Momalia en Ibarra, Ceviches Gust Conchas y Picanteria Valdano en Guayaquil, Mama Lola en Loja y Sereno Moreno en Quito, reconociéndolos como custodios de recetas que sostienen el ADN culinario ecuatoriano.

¿Qué significa esto para Ecuador?

Que todavía hay camino por recorrer, pero el mundo ya empezó a mirar hacia acá. Que hay platos que empiezan a internacionalizarse. Que la nueva generación de cocineros —esa que mezcla tradición con innovación— tiene una oportunidad enorme: convertir a la gastronomía ecuatoriana en un destino por sí mismo.

Es un ranking, sí. Pero también un termómetro. Y esta vez dice algo claro: Latinoamérica está sirviendo sabor al mundo… y Ecuador está sentado en la mesa correcta.

