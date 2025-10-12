La ruta del encebollado: cuatro paradas para saborear el emblema guayaco

En Guayaquil, el encebollado no es solo un plato: es identidad, ritual y conversación. Diario Expreso recorrió cuatro locales emblemáticos El Divino, Cuarto de Libra, Central 593 y La Casa del Encebollado para descubrir cómo cada uno interpreta esta receta insigne con su propio sello. Desde preparaciones técnicas hasta historias familiares, la ruta revela que detrás de cada cucharada hay tradición, innovación y comunidad.

El Divino: tradición con historia

Jimmy Vintimilla, fundador de El Divino, ofrece encebollado clarito y rojito en un espacio que honra la tradición guayaca. JONATHAN CUJE

Fundado en diciembre de 2023 por Jimmy Vintimilla, El Divino nació como un homenaje personal al encebollado y a su padre, quien lo disfrutaba con devoción. Con locales en Urdesa Central y La Joya, el restaurante ofrece versiones de encebollado tradicional y el rojito que tiene ají y jengibre, respetando el eterno debate entre comensales.

La receta se ha perfeccionado con el tiempo, y el toque especial según Vintimilla es “el cariño”. El pescado elegido es albacora, como dictan “las sagradas escrituras del auténtico encebollado”. La clientela es diversa: obreros, oficinistas, influencers y familias que llegan por sabor y se quedan por variedad. El plato se sirve acompañado de pan, chifle y jugo, como manda la costumbre.

Además del encebollado, El Divino ofrece una carta robusta de platos típicos ecuatorianos que complementan la experiencia. Entre los más pedidos están los camarones apanados, el arroz marinero, la tonga, el caldo de bola y el encocado. Uno de los favoritos de la clientela es “El Papa”, un plato que combina arroz con cocolón, menestra de papa y camarones salteados, pensado para quienes buscan sabor y contundencia en una sola porción. Los precios de estos platos oscilan entre $5 y $13, manteniendo una propuesta accesible sin sacrificar calidad.

Ubicación y horarios

Urdesa: Victor Emilio Estrada y Las Monjas

Lunes a Domingo

08:00 - 15:30

La Joya: Piazza Villa del Rey

Lunes a Domingo

08:00 - 15:30

Cuarto de Libra: abundancia y precisión

Con cinco locales y una receta precisa, Cuarto de Libra sirve encebollado abundante y saludable, acompañado de platos costeños. JONATHAN CUJE

Desde 2013, Cuarto de Libra ha apostado por llevar el encebollado al norte de Guayaquil, donde antes escaseaban las opciones. Johan John, chef general, destaca que el plato se ha mantenido fiel a su receta original, con ajustes técnicos que permiten servirlo en media hora, gracias a procesos estandarizados y proveedores verificados.

El encebollado se prepara con atún yellowfin sin línea de sangre, garantizando sabor limpio y saludable. La marca es conocida por sus porciones generosas y su compromiso con la calidad. Con cinco locales incluyendo uno 24/7 en Alborada, Cuarto de Libra recibe familias, turistas y migrantes que regresan buscando ese sabor que no encuentran fuera del país.

La propuesta culinaria de Cuarto de Libra no se limita al encebollado. El menú incluye una variedad de platos que refuerzan su identidad costeña y su compromiso con la calidad. Entre las opciones más destacadas están los ceviches, el bollo, los camarones apanados, el pescado frito en panko, y una especialidad poco común: la guatita marinera.

También ofrecen albacora al horno, la clásica bandera tradicional, y otros platos que han sido renovados con nuevos emplatados y vajillas. Cada preparación mantiene el estándar técnico que caracteriza a la marca, pensado para sorprender tanto a clientes habituales como a quienes llegan por primera vez.

Ubicación y horarios

Albonor: Av. Isidro Ayora Cueva, Coop. Abdón Calderón Mz. 6 villa 15 (diagonal a la gasolinera Terpel).

Lunes a Domingo

07:00 - 23:00

Alborada: Av. Rodolfo Baquerizo Nazur, Cdla. Alborada 11va etapa. Albocentro 5, local 4, diagonal a Fybecca.

Lunes

07:00 - 23:00

Martes a Sábado

24 horas

Domingo

12:00 - 18:00

Milann Plaza: Plaza Milann, km 12.5 Vía Salitre - Samborondón, Local 17.

Lunes a Domingo

07:30 - 15:00

Sábado y Domingo

07:30 - 17:00

Guayacanes: Av. Isidro Ayor. Cdla Guayacanes, Mz 57 villa 1 (a una cuadra de la gasolinera Terpel).

Lunes a Domingo

07:30 - 15:30

Miraflores: Av. Miraflores, Mz 12, Sl 6c, piso PB, local 1.

Lunes a Domingo

07:30 - 22:00

Central 593: cocina ecuatoriana con identidad visual

Central 593 recrea una estación de tren donde la gastronomía ecuatoriana y sus leyendas urbanas se convierten en experiencia. JONATHAN CUJE

Fundado en 2019, Central 593 se presenta como una propuesta de cocina ecuatoriana moderna, donde el encebollado ocupa un lugar central. Según Michel Saab Arce, gerente de marketing y hospitalidad, el restaurante busca conectar con los comensales a través de símbolos como la bandera y platos que evocan memoria colectiva.

La receta respeta la tradición pero se sirve en un entorno contemporáneo, con atención al diseño, la presentación y la experiencia. El encebollado lo acompañan con opciones como la bandera, la guatita y el bollo, en un ambiente que celebra la cultura ecuatoriana sin perder su sabor.

El ambiente de Central 593 es parte esencial de la experiencia. El restaurante está diseñado como una estación de tren, donde cada rincón evoca un recorrido por las regiones del Ecuador. La decoración combina elementos ferroviarios con referencias visuales a leyendas urbanas y símbolos culturales, creando una atmósfera inmersiva que celebra la identidad nacional.

Según Michel ,el concepto busca elevar el potencial de la gastronomía ecuatoriana a través de platos únicos y modernos, sin perder el vínculo con la memoria colectiva. En cada parada desde la Sierra hasta la Costa se puede degustar, celebrar y conocer lo que significa ser ecuatoriano, tanto en sabor como en historia.

La carta de Central 593 recorre sabores de todas las regiones del país con platos que combinan tradición y presentación moderna. Entre sus opciones más populares están los chuchis rollitos envueltos en arroz, similares a los sushis con platos tradicionales, el arroz marinero, la bandera costeña, el bollo de pescado, la cazuela, y los ceviches con toques contemporáneos.

Cada plato busca resaltar ingredientes locales y técnicas cuidadas, manteniendo la esencia ecuatoriana. Los precios varían entre $7 y $49,99, según el plato y sus acompañamientos, ofreciendo una experiencia gastronómica accesible y bien pensada para quienes quieren redescubrir la cocina nacional en un entorno temático.

Ubicación y horarios

Estación Central 593

Av. Francisco de Orellana, Plaza Orellana - local 18

Lunes a Miércoles

12:00 - 21:30

Jueves a Sábado

12:00 - 22:30

Domingo

12:00 - 18:00

Tintin Cantina

Villa Club, CC. Plaza Pacífico, local 15.

Lunes a Miércoles

12:00 - 21:30

Jueves a Sábado

12:00 - 22:30

Domingo

12:00 - 18:00

Parada Almeidas

Vista San Eduardo

Lunes a Miércoles

12:00 - 21:30

Jueves a Sábado

12:00 - 22:30

Domingo

12:00 - 18:00

La Casa del Encebollado: técnica, legado y expansión

Desde una receta familiar hasta la exportación internacional, La Casa del Encebollado celebra el sabor ecuatoriano en cada porción. JONATHAN CUJE

Con 10 locales y una producción que supera los 5.000 encebollados cada domingo, La Casa del Encebollado ha convertido una historia familiar en un modelo de negocio. William Parra dueño y fundador, tras la pérdida de sus padres quienes tenían una picantería en Huancavilca y la 17 decidió perfeccionar la receta hasta convertirla en una explosión de sabor.

La preparación se realiza por separado: fondo de pescado, fondo de vegetales y yuca licuada, lo que da como resultado un encebollado técnico y estandarizado. El pescado es albacora traído directamente desde Manta, y los jugos naturales se elaboran en planta propia. El local ha ganado concursos y ahora comercializa encebollado congelado al vacío, incluso a nivel internacional.

La Casa del Encebollado ha logrado llevar su sabor más allá de las fronteras ecuatorianas. Actualmente, comercializan su encebollado congelado y sellado al vacío en supermercados del país y también en varios puntos de la Florida en Estados Unidos, donde han establecido presencia con su producto estrella y pescado de calidad.

En sus locales, además del encebollado, ofrecen una amplia variedad de platos típicos como bollo, cazuela, bandera completa y sencilla, guatita, ceviches curtidos con maní, ceviche de pescado y camarón, más una porción de aguacate. Esta diversidad refuerza su compromiso con la gastronomía ecuatoriana y su capacidad de adaptación sin perder autenticidad.

Ubicación y horarios

Vizcaya Plaza

Lunes a Domingo

08:00 - 14:30

Plaza Ceibos

Lunes a Viernes

08:00 - 14:30

Sábado y Domingo

08:00 - 15:00

Costalmar Shopping

Lunes a Domingo

08:00 - 14:00

Laguna Plaza

Lunes a Domingo

08:00 - 16:00

La Joya Plaza Orlando, local #7

Lunes a Domingo

08:00 - 14:30

La Joya Plaza Tía

Lunes a Domingo

08:00 - 15:00

Palmora Plaza

Lunes a Domingo

08:00 - 14:00

Plaza Castillo

Lunes a Domingo

08:00 - 14:30

Centro, Pichincha y Aguirre

Lunes a Sábado

08:00 - 14:30

Domingos y feriados cerrado

San Antonio

Lunes a Domingo

08:00 - 14:30

La ruta del encebollado en Guayaquil revela que este plato no solo se cocina: se honra. Cada local visitado por Diario Expreso aporta una visión distinta, pero todos coinciden en algo esencial: el encebollado es más que una sopa, es un emblema nacional que se reinventa sin perder su esencia. Ya sea en una hueca tradicional o en un restaurante de diseño, el sabor guayaco sigue convocando paladares, memorias y pasiones.

