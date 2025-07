¿Anaconda? Los nombres más creativos que conquistan paladares en Raíces 2025

La mamá de la jama ha vuelto. Este 24 de julio se inauguró oficialmente la Feria Raíces 2025 en el Centro de Convenciones de Guayaquil, y como cada año, el evento convierte a la ciudad en la capital nacional del sabor.

Hasta el domingo 27 de julio, más de 20 huecas ofrecerán lo mejor de la cocina ecuatoriana, en una fiesta que va más allá de la sazón: es cultura viva servida en plato.

Desde temprano, el humo de las parrillas, el olor del refrito y los gritos de “¡con todos los juguetes, ñaño!” invitan a recorrer los pasillos donde se cocinan historias. Y es que este año, no solo los ingredientes despiertan el apetito: los nombres de los platos también se roban el show.

Algunos son divertidos, otros provocadores, otros nacidos del esfuerzo. Pero todos tienen algo en común: son una declaración de identidad.

Kmasutra – El Papá del Ceviche

El ceviche Kmasutra es una explosión marina que mezcla pescado, camarón, pulpo, concha y calamar. Su nombre no fue idea del chef, sino de los propios comensales, quienes participaron en un concurso en redes sociales.

“Queríamos un plato completo, grande, y una vez que lo creamos hicimos un concurso en redes sociales donde nuestros ceviches lovers participaron y dieron a conocer ese nombre”, cuenta Franco Briceño.

El resultado fue un nombre provocador que despierta risas, curiosidad y muchas interpretaciones. Las reacciones son tan diversas como sus ingredientes. “Algunos lo relacionan con cinco hijos, con cuatro hijos. Otros lo relacionan con lo que es el Kamasutra como tal, con posiciones y con otras cosas”, dice su creador.

El plato se ha convertido en un símbolo de la fusión manaba-guayaca y en un favorito para los que buscan algo más que un ceviche tradicional. “Cuando lo pruebas ya sabes que es en serio”, remata entre risas.

El Kmasutra, ceviche estrella de El Papá del Ceviche, nace del humor y la participación digital: sus comensales lo bautizaron con un nombre que despierta curiosidad. CRISTOPHER BURGA

Bollo Arrecho – Platos Típicos Sandrita

Sandra Mercado no solo bautizó su plato con un nombre potente, lo hizo con el corazón. El Bollo Arrecho nació de su propia historia de lucha. “Para poner mi local, sufrí. Entonces dije, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y esa arrechera que tenía que salir adelante, eso me inspiró”, confiesa.

El bollo, que lleva ingredientes tradicionales con un toque personal, se ha convertido en un emblema de fuerza y sabor.

La reacción del público ha sido inmediata. “Se sorprenden. Ahí dice Sandra, a ver, muéstreme. ¿Qué es el bollo arrecho? ¡Guau!”, relata.

Algunos lo consideran afrodisíaco, otros simplemente lo ven como una curiosidad irresistible. “Sí ha sido bien aceptado. Dicen que es muy afrodisíaco”, comenta Sandra, quien con cautela aclara que el nombre representa su carácter y no busca ofender. “Me represento a mí”, afirma con orgullo.

Sandra Mercado sirve algo más que sabor: el “Bollo Arrecho” encapsula su historia de esfuerzo, una receta que empodera y emociona por dentro y por fuera. CRISTOPHER BURGA

La Anaconda – Gran Bife

La costilla gigante de Gran Bife no podía tener otro nombre que La Anaconda. Carlos López, gerente de marketing, explica que todo comenzó al ver el tamaño del corte: “Vimos que la costilla era grande, más bien más de un metro, y como la anaconda es dura, le pusimos ese nombre”.

El plato incluye moro, menestra y patacones, y ha generado reacciones virales en redes sociales. “Los clientes ven y dicen: ¡tremenda la anaconda! Y otros bromean: ‘¿se le ve marido fuera así?’”, cuenta entre risas.

Más allá del humor, el nombre ha sido clave para conectar con la cultura guayaca. “La gente guayaca come bastante, y si es comida guayaca, ya saben que la sazón es guayaca también”, afirma Carlos.

El corte especial y los jugos de la costilla hacen que el plato sea una experiencia completa. “Queríamos transmitir que la costilla es demasiado rica y que el corte pueda deleitarse con los jugos que tiene”, dice. Hoy, La Anaconda es uno de los platos más fotografiados de la feria.

La costilla de más de un metro que ofrece Gran Bife. El nombre captura la sazón guayaca y el buen humor local. CRISTOPHER BURGA

Con todos los juguetes – La Dura del Hornado

Irene Varas creó un plato que fusiona la sierra y la costa: moro de lentejas, arroz, yapingacho, motepillo y hornado a leña con cuerito crujiente. “Era tan contundente que dije: esto tiene todos los juguetes”, recuerda.

El nombre, nacido de la jerga guayaca, ha generado anécdotas memorables. “Una niña pensaba que venía con muñequitos, tipo cajita feliz”, cuenta entre risas. El plato ganó la Estrella Culinaria de Plata en la edición anterior.

Todo surgió "de un chiripazo", como lo llama Irene. “Yo vendía solamente las piernas de chancho. Entonces un año decidí ya sacar platos… primero salió con moro, luego yapingacho, después motepillo… le tomé fotos, lo subí a mi WhatsApp y la gente comenzó a preguntar”.

Así nació el nombre y el éxito. “Este tiene todos los juguetes”, dijo Irene, y desde entonces el plato se convirtió en un ícono de la feria. “Te vas repleto a la casa, y si no, te lo comes calentado”, asegura.

Todo en un solo plato que lo tiene “con todos los juguetes”. La Dura del Hornado celebra lo completo con jerga y corazón. CRISTOPHER BURGA

Una cazuela con nombre curioso y sabor memorable

La variedad gastronómica se une con experiencias cercanas que hacen de cada edición un encuentro inolvidable. CRISTOPHER BURGA

María Cisneros llegó a Raíces desde el norte de Guayaquil con hambre de descubrimiento gastronómico. “Es la primera vez que vengo, y lo que más me emocionaba era probar algo que nunca hubiese comido”, cuenta con entusiasmo.

Su elección fue clara: la cazuela de ‘Chichi’, un platillo que llamó su atención tanto por su presentación como por el nombre, que no había escuchado antes. “Me pareció raro y por eso mismo me animé. Esas cosas te dan curiosidad… y la verdad, estaba muy buena”.

Para Cisneros, eventos como este son una oportunidad de acercarse a propuestas más accesibles y creativas: “A veces uno se queda en lo típico porque no sabe dónde encontrar lo nuevo. Aquí tienes de todo en un solo lugar, con sabor y tradición”.

Entre mermeladas y recuerdos: Leah y su ruta de sabores

Leah descubrió en Raíces el sabor artesanal de unas mermeladas caseras, elaboradas por una emprendedora cuencana. CRISTOPHER BURGA

Para Leah Loor, la Feria Raíces no es solo una vitrina gastronómica, es una forma de conectar con el esfuerzo detrás de cada producto. “Encontré una señora haciendo unas mermeladas de distintas verduras, muy delicioso”.

Ya en su tercera visita a la feria, reconoce el cambio y la frescura de esta edición. “Está muy lindo. Es otro concepto, me encanta los individuales de cartón. Además todo es muy variado. Lo estoy disfrutando mucho”, expresa.

Gaby Gómez, la invitada foodie que saborea cada edición

Entre los rostros conocidos que recorrieron los pasillos de Raíces, Gaby Gómez referente digital en el mundo foodie se convirtió en una de las invitadas estrella por su entusiasmo contagioso. “Para mí, Raíces es una de las mejores ferias gastronómicas del país. Tiene todo lo que me gusta: variedad, sabor, experiencias y mucha conexión con la gente”, afirma.

Acostumbrada a explorar sabores junto a sus amigos, vive la feria como una cata colectiva y divertida: “Cada uno se pide algo distinto, y terminamos probándolo todo, sintiéndonos como jueces y a la vez partícipes activos”.

Más allá de los nombres creativos en Raíces

Pero no todo es nombre. El menú de Raíces 2025 también refleja una variedad impresionante de sabores. El cerdo, como siempre, es el gran protagonista, con preparaciones como el 'chancho a la barbosa', el 'sánduche El Guayaco', la trilogía de res, la fritada o la guatita. Desde la fritada clásica hasta el bolón con fritada, la carne de cerdo se impone como el alma de la feria.

Este año, la Sierra también pisa fuerte. Platos como el llapingacho de Don Carlos, el manizado de pescado, la tonga manaba, el viche manaba, el caldo de salchicha y el quichicazuela completa son algunos de los tesoros andinos que llegan a la feria, revalorizando la diversidad culinaria del país.

Y si aún no sabes qué probar, basta con leer los nombres para inspirarte: 'Power Fish', 'Encebollado divino rojo mixto', 'Chupe del encanto', 'Tonga manaba', 'Matambre costeño', 'Guatita la sin par' o el 'Sánduche de chancho de El Café de Pepe'. Cada nombre abre la puerta a un relato distinto.

La feria estará abierta al público del 24 al 27 de julio, de 09:00 a 21:00 (jueves a sábado) y hasta las 20:00 el domingo. La entrada cuesta tres dólares. En Raíces no solo se come bien… se come con historia, con identidad y con una sonrisa.

