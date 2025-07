¿El feriado del 25 de julio es recuperable? Esto aplica en Ecuador 2025

El viernes 25 de julio de 2025 será feriado obligatorio y no recuperable en Guayaquil, Esmeraldas, Píllaro, Chone y Cayambe por celebraciones cantonales. La jornada busca impulsar el turismo y ofrecer un descanso extendido antes del fin de semana. Ideal para planificar un puente vacacional en Ecuador.

Guayaquil se alista para celebrar en grande este 25 de julio, pero no será la única ciudad. Esmeraldas, Píllaro, Chone y Cayambe también se suman al descanso obligatorio. La razón es que se conmemoran fechas importantes en estos cantones y, de paso, se aprovecha para mover el turismo local justo antes del fin de semana.

Si vives en alguna de estas ciudades o estás pensando en visitarlas, aquí te contamos por qué se aplica este feriado, qué dice la ley laboral y qué puedes esperar para estos días.

¿Por qué es feriado el 25 de julio en estas ciudades?

El 25 de julio es una fecha clave para Guayaquil, ya que se celebran 490 años de su fundación. Pero además, Esmeraldas y Píllaro también conmemoran su cantonización en esa misma fecha.

A esta fiesta se suman Chone y Cayambe, que oficialmente celebran sus aniversarios cantonales el 23 y 24 de julio, respectivamente. Sin embargo, sus feriados se trasladaron al viernes 25 con un claro objetivo: extender el descanso hasta el domingo y promover el turismo interno.

¿Es este feriado recuperable?



No. El descanso es obligatorio y no se recupera. De acuerdo con la Ley de Feriados de Ecuador, los días libres por fiestas cantonales no se compensan ni se trasladan a otra fecha. Esto aplica tanto para empleados del sector público como del privado.

Pero se debe tomar algo en cuenta, quienes deban trabajar ese día, tienen derecho a recibir el 100% de recargo sobre su salario normal, según lo estipulado en el Código de Trabajo ecuatoriano.

Próximo feriado nacional en Ecuador

Después de este descanso local, el siguiente feriado nacional será el sábado 10 de agosto, en conmemoración del Primer Grito de Independencia. Ese día también será de descanso obligatorio no recuperable para todo el país.

