¿El 24 de julio es feriado en Ecuador? Esto dice el calendario oficial

El 24 de julio no es feriado nacional en Ecuador, aunque en cantones como Chone y Samborondón habrá descanso local, trasladado al viernes 25. Guayaquil también tendrá feriado ese día por su fundación. Otras ciudades como Pelileo y Cayambe celebran fechas cívicas en julio. A nivel nacional, el siguiente feriado será el 11 de agosto.

Julio es un mes activo, pero no precisamente por los feriados nacionales. Según el calendario oficial del Gobierno ecuatoriano, no hay asuetos nacionales este mes. Sin embargo, eso no significa que no haya descanso en algunas zonas del país.

El 24 de julio no es feriado nacional en Ecuador, aunque en otros países de América Latina, como Venezuela y Colombia, se conmemora el natalicio de Simón Bolívar. En Ecuador, esta fecha se mantiene como laborable, excepto en lugares donde coincide con celebraciones locales.

Trabajadores que laboren en feriado tienen derecho a pago adicional, según la ley. CANVA

¿Dónde sí hay feriado por el 24 de julio?

En Chone, una ciudad del cantón Manabí, el 24 de julio se celebra su cantonización. Como este año (2025) cae jueves, el descanso se traslada al viernes 25, ofreciendo un fin de semana largo para sus residentes.

El perro que ayuda a sanar el duelo: la historia de Chubby en Guayaquil Leer más

Lo mismo ocurre en Samborondón, que celebra sus fiestas patronales el 26 de julio, pero el asueto también se traslada al viernes 25.

Te invitamos a leer | Esperanza en cada paso: la entrega de zapatos de Hellen Quiñónez en Esmeraldas

Guayaquil se alista para su gran feriado

Uno de los feriados más importantes de julio en Ecuador es el de Guayaquil, que conmemora su fundación el 25 de julio. Este año, la fecha cae viernes, lo que significa un fin de semana extendido hasta el domingo 27. Comercios, oficinas y escuelas del Puerto Principal cerrarán sus puertas para celebrar.

Otros feriados locales en julio 2025

Aquí te dejamos un resumen de las fechas clave del mes:

Pelileo: martes 22 de julio (cantonización)

Cayambe: miércoles 23 de julio (cantonización)

Chone: jueves 24 de julio (descanso pasa al viernes 25)

Guayaquil: viernes 25 de julio (fundación)

Samborondón: sábado 26 de julio (descanso pasa al viernes 25)

Orellana: miércoles 30 de julio (provincialización, feriado pasa al viernes 1 de agosto)

¿Qué pasa si te toca trabajar en feriado?

De acuerdo con el Código del Trabajo de Ecuador, si una persona labora en feriado, tiene derecho a un pago adicional. Esto aplica tanto en feriados nacionales como locales, siempre que el descanso esté declarado oficialmente.

Próximos feriados nacionales en Ecuador 2025

¿Esperas un feriado largo pronto? Aquí te dejamos los próximos días libres oficiales en el país:

10 de agosto: Primer Grito de Independencia (se traslada al lunes 11)

9 de octubre: Independencia de Guayaquil (se traslada al viernes 10)

2 y 3 de noviembre: Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca (feriado desde el martes 4)

25 de diciembre: Navidad (jueves)

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.