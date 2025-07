Rob Kenney: el ‘papá de internet’ que enseña a los jóvenes lo que nadie les enseñó

Rob Kenney tiene un canal en Youtube llamado: Dad, How Do I? (Papá, ¿cómo hago esto?)

Rob Kenney no es una celebridad, ni un influencer con millones de seguidores por mostrar lujos o rutinas perfectas. Es un hombre común, con una historia que ha tocado el corazón de millones. Su canal de YouTube, llamado Dad, How Do I? (Papá, ¿cómo hago esto?), nació desde un lugar de profundo amor, empatía y una herida que él mismo conoce bien: crecer sin un padre.

El papá de Rob lo abandonó cuando tenía solo 14 años. A partir de ese momento, le tocó aprender solo lo que muchos jóvenes aprenden de sus padres: cómo afeitarse, cambiar una llanta, arreglar un grifo o simplemente cómo tomar buenas decisiones. Esa ausencia marcó su vida, pero también sembró una semilla que décadas después se convertiría en un gesto poderoso de generosidad.

Una idea en pleno covid

En 2020, en medio de la pandemia y la incertidumbre global, la hija de Rob lo impulsó a crear el canal y de esa manera devolver algo al mundo. Se sentó frente a una cámara y grabó su primer video explicando cómo hacerse el nudo de la corbata. Lo hizo con una sonrisa amable, sin pretensiones. Lo que no imaginó fue que ese gesto, tan sencillo y honesto, conectaría profundamente con millones de personas.

En poco tiempo, su canal explotó en popularidad. No porque enseñara técnicas espectaculares, sino por lo que representa: la figura paterna que muchos no tuvieron. Rob no solo instruye a cambiar una llanta, sino que dice cosas como “Estoy orgulloso de ti” o “Tú puedes hacerlo”. Ese tipo de afirmaciones, que parecen pequeñas, se volvieron gigantes para quienes nunca las escucharon en casa.

Su canal se volvió un refugio. Chicos y chicas jóvenes empezaron a dejarle mensajes contándole sus historias, agradeciendo por llenar ese vacío, por ser un ejemplo de bondad masculina y por demostrar que ser hombre también implica cuidar, enseñar y acompañar.

Los principios de Rob son sencillos, pero profundos: ser útil, ser amable, y mostrar que todos merecen ser guiados con respeto y amor. No tiene intenciones de hacerse rico ni famoso. Su motivación sigue siendo la misma: ayudar a quienes se sienten solos, como él se sintió alguna vez.

Hoy, con más de cinco millones de suscriptores, Rob Kenney ha demostrado que el internet también puede ser un lugar donde florecen relaciones significativas. Su legado no se mide en ‘likes’, sino en la cantidad de personas que hoy saben cambiar el aceite de su auto… y también que merecen ser queridos. Más que un youtuber, Rob es la prueba de que un solo gesto de cariño puede cambiar muchas vidas

En lo personal:

Rob vive en el estado de Washington, Estados Unidos. Está casado desde hace más de 30 años y es padre de dos hijos adultos, a quienes considera su mayor orgullo. Aunque trabajó durante años en el área de tecnología y ventas en una empresa de software, hoy dedica gran parte de su tiempo a motivar a su audiencia, con el deseo de dejar una huella positiva en las nuevas generaciones.

También tiene cuentas en TikTok, Facebook e Instagram, y en 2021 publicó su primer libro, donde comparte sus consejos prácticos con el mismo tono cálido de su canal.

Los temas más vistos en su canal

En su canal Rob aborda temas prácticos y emocionales pensados especialmente para jóvenes que no han tenido una figura paterna presente. Sus videos incluyen tutoriales sencillos como:

Cómo afeitarse correctamente

Cómo cambiar una llanta o el aceite del auto

Cómo hacer un nudo de corbata o coser un botón

Cómo utilizar herramientas básicas en casa

Cómo abrir una cuenta bancaria

Cómo escribir un currículum

