Del palco de Liga a la trinchera de Leones: el nuevo camino de Esteban Paz

El apellido Paz está grabado en la historia de Liga Deportiva Universitaria (LDU), uno de los clubes más emblemáticos y laureados del Ecuador. Rodrigo Paz, fundador de la Comisión de Fútbol de la ‘U’, condujo al equipo en sus momentos más oscuros y también en sus días de mayor gloria. Su hijo, Esteban, lo acompañó durante 27 años en una gestión que convirtió a Liga en el club más exitoso del país. Sin embargo, el 31 de enero de 2024, esa era llegó a su fin: oficialmente, la familia Paz cerró su ciclo con el equipo quiteño. Desde entonces, Esteban empezó de nuevo, en un escenario completamente distinto: Leones del Norte, en la Serie B.

Lejos de los reflectores y de la presión constante de competir por títulos internacionales, Paz vive ahora un fútbol mucho más austero. “Es un proceso muy difícil, la verdad”, dice a Semana desde las oficinas del equipo imbabureño. “Después de tantos años de estar en un equipo de la A, con una economía mucho más poderosa, pasé a un equipo en la B donde literalmente no hay nada. Pero ha sido muy beneficioso”.

Aunque nunca imaginó estar al frente de un club de la B, esta nueva etapa ha significado, según él, “un lienzo en blanco” para reinventarse. Lo vive con humildad, pero también con alivio. “Estoy lejos de la presión… y de las intrigas”, confiesa.

Su salida de Liga, aunque voluntaria, no fue sencilla. “No miento: fue muy dramática. Hubo mucha deslealtad, hipocresía, mentiras… Mi familia quedó muy afectada. Cuando les decía: ‘Vamos al estadio a ver a Liga’, no querían. Verlos alejarse del fútbol me dolía mucho”.

Leones se convirtió, poco a poco, en un nuevo punto de encuentro. Paz admite que regresar al fútbol fue también una forma de retribuir la lealtad de quienes lo acompañaron en Liga y fueron marginados tras su salida. “Cuando me fui, no quería saber nada. Pero personas muy cercanas a mí fueron despedidas solo por ser leales. Me sentí responsable. No podía dejarlas a la deriva. Por eso acepté liderar este proyecto”.

Lo que más lo ha sorprendido es la reacción de su entorno más íntimo. Sus hijos ahora forman parte de la escuela formativa del club y su esposa, Carolina Nieto, la dirige con una entrega que lo conmueve. “Me sorprendió la dedicación que le ha puesto a las escuelas. Es detallista, exigente. Hasta en casa me reclama: ‘¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no pagaste lo otro?’ Me encanta tener esa relación con ella”, comenta entre risas.

El dirigente destaca la labor de Leones en las escuelas formativas de niños y adolescentes. Cortesía

Mirar hacia adelante

Para el futuro, Paz se ha trazado metas claras, tanto para el club como para su propia vida. “Con Leones nos hemos fijado un plan de tres años para que empiece a autosustentarse. Si logramos el ascenso, queremos llegar con una estructura sólida, con un equipo que nos represente adecuadamente en la Serie A”, afirma.

En el plano personal, ha aprendido a vivir con menos expectativas y más gratitud. “Hay varios momentos en mi vida que me han enseñado a vivir cada día al máximo, a no hacerse expectativas con el mañana. El primero fue mi secuestro -fue plagiado en 2002 por las FARC-, que fue una prueba muy grande para mí, y me hizo reflexionar sobre cómo quería que fuera mi vida y lo que era importante para mí. Esta ha sido otra lección, porque de repente lo tienes todo y la vida cambia sin más”, dice.

Añade que el proyecto con Leones no solo busca logros deportivos. Quiere que el club se convierta en un semillero real de talento ecuatoriano, con énfasis en la formación integral. “No solo se trata de que salgan buenos jugadores, sino buenos seres humanos. Por eso trabajamos también en temas de educación, nutrición y salud emocional. Hay muchos chicos y chicas con talento, pero sin oportunidades. Queremos ser esa plataforma que les cambie la vida”.

Además, planea vincular más profundamente al equipo con la comunidad de la provincia. “Nuestra meta es que Imbabura sienta a Leones como suyo. Que la gente no solo venga al estadio, sino que se involucre con los procesos del club, que sea parte activa. El fútbol tiene ese poder de unir, de inspirar. Y si logramos eso, más allá del resultado en la cancha, ya estaremos cumpliendo nuestra misión”.

Con el paso del tiempo, también ha logrado soltar lo que significó dejar LDU. “Hoy ya no veo los partidos de Liga. Aunque me alegro cuando ganan, porque ahí quedaron grandes amigos, personas que quiero y estimo mucho, ahora grito los goles de Leones. Me abrazo con mis amigos y creo en este equipo. Liga es parte de mi pasado”.

Cara a cara

¿A qué dedica su tiempo libre?

A mi familia, siempre.

¿Juega al fútbol todavía?

Hace dos años me lesioné jugando, me rompí la rodilla. Desde entonces colgué los zapatos. Ya no puedo jugar fútbol, pero practico otros deportes.

¿Qué deportes practica ahora?

Sobre todo juego pádel, me encanta.

¿Hay algún equipo extranjero que admire?

No soy hincha de ningún otro equipo. Me gusta cuando un equipo juega bien, lo disfruto, pero nada más. Me gustaba el Barcelona de España cuando jugaba Messi, pero no me identifico como hincha.

¿Tiene algún placer culposo?

(Ríe) Sí… soy un poco comelón. A veces se me va la mano y la barriga lo siente.

¿Qué siente cuando recuerda la Copa Libertadores 2008 que ganó Liga?

Mucho orgullo, claro. Pero sobre todo, pienso en mi padre. La Libertadores la asocio siempre con él.

¿Cuál fue el mejor consejo que le dio su papá?

Que siempre persevere y que sueñe en grande.

¿Y qué consejo quiere transmitir usted a sus hijos?

Respeto, responsabilidad y esfuerzo. Siento que son valores que se necesitan hoy más que nunca.

