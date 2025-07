Néstor Pitana: “No hemos sido precisos en el análisis de jugadas” | LigaPro 2025

El presidente de la Comisión Nacional de Arbitraje (CNA), Néstor Pitana, no ocultó su preocupación por el momento que vive el arbitraje nacional.

Tras la publicación que hiciera Diario EXPRESO, en la que Mushuc Runa, Macará, Técnico Universitario, El Nacional y Emelec manifestaron su enojo por los errores arbitrales, Pitana reconoció que las últimas tres jornadas de la LigaPro 2025 han estado marcadas por errores que generan dudas y exigen respuestas urgentes.

(Te invito a leer: Indignación en LigaPro 2025: errores arbitrales desatan ola de protestas y críticas)

Pitana fue claro: no solo fallaron los criterios arbitrales, sino también el VAR, que no ha brindado imágenes adecuadas para decisiones clave. A esto se suma una falta de comunicación entre los réferis.

El exárbitro mundialista propone soluciones: mejorara la funcionalidad del VAR, más capacitación y apoyo psicológico para los árbitros.

Desde Mushuc reclaman que no se revisó el VAR en el penal que les pitaron ante Católica, en la fecha 19 de la LigaPro 2025. API

¿Considera que el arbitraje ecuatoriano atraviesa un mal momento?

Como técnico de este grupo, estoy preocupado por la situación que estamos atravesando. Veníamos con ciertos aspectos por corregir en el torneo, pero en estas últimas tres fechas pareciera que el diablo metió la cola, porque se presentaron errores que nos obligan a buscar explicaciones.

¿En qué considera que se falló?

Mi sensación es que no estuvimos acertados en las valoraciones ni en las consideraciones. Hubo acciones de juego brusco y grave que no fueron correctamente analizadas. Y aunque no se trata de justificar, en algunos casos la tecnología, el VAR, nos ha jugado una mala pasada.

La LigaPro tiene un sistema del VAR con 12 cámaras. Archivo

¿Hay algún problema con el VAR?

No es una excusa, pero hay que decirlo: las cámaras y los ángulos no están siendo los adecuados. En momentos clave, cuando necesitamos una toma cerrada (close-up), las cámaras están enfocadas en las gradas o en la hinchada. Eso nos limita muchísimo y aumenta el margen de error porque no contamos con buenos ángulos de análisis.

¿No tenemos un sistema VAR óptimo?

Asumimos la responsabilidad de los errores, pero insisto en que el VAR no nos ha proporcionado las mejores imágenes, a pesar de que el sistema como tal es bueno. Tenemos un plan de 12 cámaras, pero cuando buscamos una acción puntual, muchas veces solo hay un ángulo disponible, lo que dificulta un análisis riguroso.

¿Cuándo y dónde ver a Chelsea en la final del Mundial de Clubes 2025? Leer más

¿Los asistentes del VAR están debidamente capacitados?

Sí, están capacitados. Nosotros recorremos el país constantemente para brindar formación. Protegemos a nuestros árbitros y también formamos a los nuevos. Podemos establecer una directriz, una filosofía de interpretación, pero al final son ellos quienes toman las decisiones. Los apoyamos, pero también les llamamos la atención cuando corresponde.

¿Por qué no hay los ángulos necesarios durante los partidos?

No hay que pensar en fantasmas ni teorías conspirativas. Ya hablé con el secretario general de la FEF, Nicolás Solines, y le propuse reunirnos con MediaPro, el proveedor del VAR, para analizar cómo podemos mejorar. También estará presente el equipo de Zapping (empresa que tiene los derechos audiovisuales del torneo). No los señalo como responsables, pero es importante que todos trabajemos juntos para mejorar.

¿Han identificado en qué acciones específicas están fallando los árbitros?

No estamos siendo precisos en el análisis de jugadas puntuales, especialmente en incidencias de penal, acciones de juego brusco grave y conductas violentas. En esos aspectos, no estamos tomando decisiones correctas.

¿A qué atribuye esa falta de precisión?

Son muchas las variables que influyen, incluso el estado emocional del árbitro. Hay factores que pueden conspirar en contra, pero también hay falta de comunicación. Siempre insisto con los árbitros en que debe haber una comunicación permanente. Ambas partes deben expresarse y dar retroalimentación, y eso no está sucediendo. Ahí creo que hay un desajuste.

En Técnico Universitario consideran que las decisiones del árbitro los perjudicaron en la derrota 2-1 ante Orense, en la fecha 19 de LigaPro 2025. API

¿Cuál cree que es la fórmula para recomponer la situación?

Más allá del trabajo técnico, insisto en sumar más profesionales al equipo. Me gustaría incorporar a más personas con experiencia, un coach adicional e incluso un psicólogo, porque hoy en día hay que tener en cuenta todos los factores que afectan el rendimiento del árbitro.

Para más contenido de calidad ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!