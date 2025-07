Indignación en LigaPro 2025: errores arbitrales desatan ola de protestas y críticas

El fútbol ecuatoriano atraviesa un momento crítico. La indignación crece entre los presidentes de los clubes de la LigaPro, quienes han expresado a EXPRESO su cansancio y enojo ante los constantes y "reiterados" errores arbitrales que, aseguran, están perjudicando a sus equipos.

(Te invito a leer: ¿Cuándo y dónde ver a Chelsea en la final del Mundial de Clubes 2025?)

Las voces de protesta se multiplican, y las exigencias son contundentes: desde la contratación de árbitros extranjeros hasta la creación de un nuevo gremio arbitral.

La furia de Chango: "Actúan con dedicatoria"

Uno de los críticos más férreos es Luis Chango, presidente vitalicio de Mushuc Runa. Sin tapujos, Chango denunció que su equipo ha sido "reiteradamente perjudicado" en la temporada 2025. Tras el empate 1-1 ante Universidad Católica en la fecha 19, el directivo cargó contra el árbitro Gorky Araujo por un polémico penal sancionado sin consulta al VAR.

Desde Mushuc reclaman que no se revisó el VAR en el penal que les pitaron ante Católica.

API

"Cuando quieren revisan, y cuando no, no lo hacen. De nada sirve que nos cobren por el VAR si no lo usan correctamente", exclamó Chango. Recordó también el incidente de la fecha 10 ante Aucas, donde el delantero Matías Rigoleto sufrió una fractura de peroné tras una entrada brutal del arquero Hamilton Piedra que ni el árbitro ni el VAR sancionaron.

"Ni están capacitados ni tienen criterio. Hasta pienso que actúan con dedicatoria", sentenció Chango, proponiendo soluciones drásticas: "Debemos traer árbitros extranjeros y crear un nuevo gremio arbitral que compita con el actual. Es la única forma de frenar esto".

Quejas que se multiplican: Jara, Salazar y Pazos alzan la voz

El malestar no es exclusivo del Ponchito. Alberto Jara, presidente de Técnico Universitario, también presentó una queja formal tras la derrota 2-1 ante Orense en la fecha 19, indignado por un penal dudoso no respaldado por el VAR.

Chelsea, finalista del Mundial de Clubes: ¿Cuántos millones ganará si es campeón? Leer más

"Es hora de exigir profesionalismo. Pero, lamentablemente, en el fútbol ecuatoriano no existe unidad. Mientras los clubes no trabajemos unidos, la competitividad y la credibilidad del campeonato seguirán deteriorándose", lamentó Jara.

Falta de profesionalismo y formación arbitral: un problema estructural



Desde Macará, David Salazar fue más allá, criticando la base del problema: la formación y evaluación arbitral.

"El nivel del arbitraje es pobre, incluso con el VAR. Falta preparación, actualización y una correcta aplicación del reglamento. Necesitamos una nueva generación de árbitros capacitados, con formación técnica y evaluaciones constantes", expresó.

En El Nacional consideran que han sido perjudicados por las decisiones arbitrales. Archivo

VAR sin criterio: decisiones polémicas sin revisión ni respaldo



Marco Pazos, de El Nacional, puso el foco en la independencia del VAR. Para él, la solución radica en que el sistema no esté bajo el control de la FEF.

Bayer Leverkusen presenta nuevo técnico: ¿Quién entrenará a Piero Hincapié? Leer más

"Si el VAR sigue siendo manejado por la FEF, no habrá rendición de cuentas real. Necesitamos un ente externo e independiente que garantice imparcialidad", sostuvo Pazos, denunciando también errores que perjudicaron a su equipo en partidos contra Barcelona y Macará.

Incluso, un directivo de Emelec, que prefirió mantener el anonimato, reveló que las quejas ante la Comisión Nacional de Arbitraje (CNA) no han tenido respuesta: "Reclamar a la CNA no lleva a nada", afirmó.

Silencio de la FEF y la agremiación arbitral

Ante las múltiples solicitudes, la FEF aseguró a EXPRESO que Néstor Pitana, presidente de la Comisión de Árbitros de la EcuaFútbol, se pronunciaría sobre las polémicas arbitrales.

Sin embargo, hasta el cierre de esta edición (martes 8 de julio de 2025, a las 18:00), dicha conversación no se había concretado. Por su parte, Luis Muentes, presidente de la Agremiación de Árbitros, prometió hablar sobre la actualidad de los réferis, pero no volvió a responder.

Para más contenido de calidad ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!