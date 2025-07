Cuando el fútbol suena a rock: canciones que encienden los estadios del mundo

La música es una parte integral del alma de cualquier equipo de fútbol. Hemos preparado 1xBet opiniones sobre los éxitos famosos que suenan en los estadios más grandes del mundo.

Los clubes alemanes prefieren el rock

¿Qué necesitas para entrar en ambiente antes de un partido? Por supuesto, riffs de guitarra potentes. Esa es la visión de los clubes de la Bundesliga, que adoran a AC/DC. El FC St. Pauli entra al campo con el famoso hit “Hells Bells”, mientras que el Bayern Múnich utiliza otro tema icónico de la banda: “Thunderstruck”. El Leverkusen también ama el rock, pero prefiere a Status Quo, así que el equipo aparece en el campo con “Rockin’ All Over the World”.

La melódica Italia

Todos recordamos al gran Diego Armando Maradona haciendo malabares con el balón, bailando al ritmo de “Live is Life”. Lamentablemente, Diego ya no está con nosotros, pero el éxito de Opus todavía suena en el estadio del Napoli, recordándonos el gran legado del argentino.

Los jugadores del Milan siempre se calientan con el hit “Jump” del virtuoso guitarrista Eddie Van Halen. Los acordes alegres de la canción siempre crean una atmósfera vibrante en San Siro e inspiran al equipo.

Los británicos prefieren la música británica

Los clubes de la Premier League suelen elegir canciones de músicos locales. Por ejemplo, el Leicester City, que sorprendió al mundo siendo campeón en la temporada 2015-16, sale a la cancha al ritmo de “Club Foot” de Kasabian. La banda se formó en Leicester, así que la elección de los Foxes no sorprende.

Antes de los partidos del Manchester City, así como en el entretiempo y tras los goles, a menudo suena “Blue Moon”, una balada musical de los años 30 con un arreglo moderno. La versión más popular es interpretada por Liam Gallagher, leyenda del rock británico y miembro de Oasis, la banda de Manchester.

El otro equipo de Manchester sale al campo con “This Is the One” de The Stone Roses, y antes de los partidos del Arsenal se escucha “Right Here, Right Now” de Fatboy Slim.

Los tradicionales españoles



En los estadios de España, lo más común es escuchar los himnos oficiales de los clubes o versiones adaptadas de ellos —en este sentido, los españoles son bastante conservadores. Sin embargo, la música popular también tiene su lugar. El Real Madrid y el Sevilla animan al público con “We Will Rock You” de Queen, en el Camp Nou suenan temas de Kasabian y Coldplay, y el Villarreal hace tiempo adoptó “Yellow Submarine” de The Beatles como su himno no oficial.

Éxitos futboleros

Hay canciones famosas que suenan literalmente en todos los estadios del mundo. En los últimos años, el primer lugar lo ocupa “Seven Nation Army” de The White Stripes: se escucha casi en todas partes y en todo momento. El hit bailable “Freed from Desire” de la cantante italiana Gala Rizzatto sigue siendo muy popular, al igual que el inmortal “Song 2” de la banda británica Blur. Los ganadores de diferentes torneos suelen ser homenajeados con “We Are the Champions” de Queen.

