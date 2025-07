Raíces 2025: los platos que se servirán en la feria gastronómica de Guayaquil

'La mamá de la jama' está por volver. Desde este jueves 24 de julio, Guayaquil será nuevamente la capital del sabor con el inicio de la Feria Raíces 2025 en el Centro de Convenciones. Y como cada año, el menú será el protagonista indiscutible, con huecas que combinan tradición, irreverencia y mucho sabor.

Chancho, el gran protagonista

El cerdo será la estrella del festival. Desde el hornado clásico hasta creaciones como el “chancho a la barbosa”, el “sánduche El Guayaco” o el “bolón pelucón con fritada”, los asistentes tendrán múltiples razones para rendirse ante esta proteína. La guatita, la fritada con “todos los juguetes” y la trilogía de res también formarán parte del recorrido carnívoro.

La Sierra pisa fuerte en Raíces 2025

Aunque Raíces ha sido históricamente una fiesta de la cocina costeña, este año los sabores serranos prometen destacar con fuerza. Platos como el llapingacho de Don Carlos, el manizado de pescado, la tonga manaba, el viche y el caldo de salchicha llevarán la tradición andina al plato de los asistentes.

Menú con actitud: nombres que se roban el show

La creatividad no solo estará en los fogones, sino también en los nombres de los platos. Algunos que ya llaman la atención son el “Bollo arrecho”, el ceviche “K-masutra” con leche de tigre, el “Power Fish”, el “Encocado Don Gato”, el “Chupe del encanto” o el “Encebollado divino rojo mixto”.

La feria se desarrollará del 24 al 27 de julio, de 09:00 a 21:00 (jueves a sábado) y hasta las 20:00 el domingo. Con más de 20 locales participantes, Raíces 2025 se perfila como una vitrina de la gastronomía nacional, donde cada plato contará una historia.

Guayaquil está lista para volver a celebrar con cuchara en mano. Porque aquí no solo se come bien… se come con identidad.

¿Cuáles son las huecas que estarán en Raíces 2025?

Patíu: Churros de yuca con seco de pollo

Platos típicos Sandrita: Bollo arrecho

Don Gato Picantería Restobar: Encocado Don Gato

El Divino: Encebollado divino rojo mixto

Sabor Costeño: seco de gallina

El papá de ceviche: K-masutra (ceviche - leche de tigre)

Grill Club: Matambre costeño

Bolón del sur: Bolón pelucón (con fritada)

Vitamina del mar: Power fish (pescado frito)

La salchicha de Amelia: caldo de salchicha

Mi gente: chupe del encanto

Restaurante El Manizado: Manizado de pescado

Horneadictos: El guayaco (sánduces de chancho)

Parrilladas el Fogón del Cholo: Trilogía de res (asado con arroz con menestra)

Gran Bife: La anaconda )costilla gigante con moro y menestra)

Antonio's: Guatita la sin par

Pollos Jota: Clásico de jota (pollo asado)

Restaurante Odalys: Fritada

El café de Pepe: sánduche de chancho

Elizajo Café: Tonga Manaba

Don Quichi: Quichicazuela completa

La dura del hornado: Hornado con todos los juguetes

Cangrejal Mayrita: caldo de bola de cangrejo

Asados de pecho: chancho a la barbosa

Picantería Don Carlos: Llapingacho

Caso Manaba: viche manaba

