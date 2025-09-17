Expreso
Ibai Llanos probando el encebollado ecuatoriano.
Ibai Llanos probando el encebollado ecuatoriano.

Ibai probó el encebollado ecuatoriano y esta fue su reacción: video ya es viral

El streamer Ibai Llanos probó el encebollado ecuatoriano y su reacción se hizo viral. El video circula en redes sociales

El reconocido streamer español Ibai Llanos sorprendió a sus millones de seguidores al probar por primera vez el encebollado ecuatoriano, uno de los platos más representativos de la gastronomía nacional. El momento quedó registrado en un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales, generando todo tipo de comentarios de fanáticos en Ecuador y en otras partes del mundo.

¿Qué dijo Ibai del encebollado?

En el clip, difundido en plataformas como X (Twitter), Instagram y TikTok, se observa cómo Ibai recibe un plato de encebollado acompañado de chifles y ají, tal como se sirve tradicionalmente. Su reacción fue inmediata: mientras degustaba el caldo con albacora y cebolla encurtida, el streamer mostró sorpresa y destacó el sabor intenso del plato.

“Esto está espectacular”, dijo Ibai con humor, asegurando que entendía por qué los ecuatorianos lo consideran una comida imprescindible, sobre todo después de una noche de fiesta. La escena generó risas y orgullo entre los usuarios ecuatorianos, quienes no tardaron en compartir el video y etiquetar al streamer en cientos de publicaciones.

Llamó la atención también que Ibai probara el popular plato tricolor con cuchara y tenedor en mano.

¿Qué es el encebollado ecuatoriano?

El encebollado es considerado el plato insignia de Ecuador, preparado a base de pescado, yuca, cebolla colorada, cilantro y limón. Es común acompañarlo con chifles o canguil y se sirve caliente. Su fama traspasa fronteras, y la reacción de Ibai contribuyó a que más personas alrededor del mundo quieran conocer y probar esta receta tradicional.

El video con la degustación ya suma más de un millón de reproducciones y miles comentarios, y continúa posicionándose entre las tendencias virales de la semana.

