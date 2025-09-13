Perú saborea la victoria: el pan con chicharrón arrasa en torneo de Ibai Llanos

Perú se corona campeón del Mundial de Desayunos de Ibai Llanos con su pan con chicharrón y tamal

El pan con chicharrón fue el ganador del Mundial de Desayuno.

El sabor peruano se impuso en el escenario digital global. Perú fue declarado ganador del Mundial de Desayunos 2025, una competencia internacional impulsada por el streamer español Ibai Llanos, que capturó la atención de millones de usuarios en redes sociales desde su inicio el 20 de agosto.

El desayuno nacional, compuesto por pan con chicharrón y tamal, se enfrentó en la final a la arepa Reina Pepiada de Venezuela. Con más de 12,8 millones de votos, el plato peruano superó por un estrecho margen a su rival, que alcanzó los 12,6 millones, en una votación que mantuvo al público en vilo hasta el último minuto.

Danny Ocean convierte el Coliseo Voltaire Paladines Polo en su Babylon C Leer más

Una campaña que unió al país

La participación de Perú fue masiva y transversal. Desde reconocidos chefs e influencers, hasta autoridades del Estado, se volcaron a las redes sociales para promover el orgullo gastronómico nacional. El entusiasmo se hizo sentir especialmente en plataformas como Instagram, TikTok y YouTube, donde la contienda se convirtió en tendencia mundial.

Incluso la Presidencia de la República celebró la victoria a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), afirmando: “¡El Perú es clave, campeón e inigualable!”. El mensaje también resaltó que la gastronomía es parte fundamental de la cultura y el desarrollo económico del país.

Este triunfo no solo resalta la riqueza culinaria del Perú, sino que confirma su capacidad para movilizarse con fuerza y pasión cuando se trata de defender sus tradiciones.

Perú celebra con orgullo su victoria en el Mundial del Desayuno 2025. El triunfo del tradicional pan con chicharrón y tamal frente a la arepa Reina Pepiada de Venezuela desató una ola de entusiasmo en todo el país. En redes sociales, miles de peruanos, desde ciudadanos hasta figuras públicas, expresaron su alegría por este reconocimiento a la riqueza gastronómica nacional. La victoria no solo enaltece el sabor del desayuno peruano, sino que también refuerza el orgullo por una cocina que es símbolo de identidad, cultura y tradición.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO