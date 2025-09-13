Érika Vélez se pronuncia tras su salida de MasterChef Ecuador: ¿qué dijo?

La actriz y presentadora ecuatoriana se despidió del reality de cocina tras conducirlo desde 2019

La actriz y presentadora manabita Érika Vélez confirmó su salida de MasterChef Ecuador, programa que condujo desde 2019, año en que se estrenó la franquicia en el país. Lo hizo a través de un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram.

¿Qué dijo Érika Vélez?

La manabita compartió un emotivo mensaje de agradecimiento a los concursantes, compañeros celebridades, equipo de producción y al público que la acompañó durante todas las temporadas.

“Hoy me despido de un lugar que ha sido mucho más que un trabajo. Durante seis años, este espacio se convirtió en mi segunda casa, en mis compañeros, en mi familia. Aquí aprendí, crecí, y sobre todo, fui feliz”, expresó.

Recuerdos y sacrificios durante el programa

La presentadora recordó momentos clave de su trayectoria en el programa, desde los sacrificios de pasar meses lejos de su hogar, hasta la superación de la pandemia y el acompañamiento a los participantes que buscaron brillar en la cocina: “Me llevo el orgullo inmenso de haber compartido este camino con personas maravillosas”.

Érika Vélez agradece al público ecuatoriano

En su mensaje, también agradeció al público ecuatoriano: “Gracias al público. Aquellos que estuvieron conmigo desde el día uno. Que me hicieron reír con sus memes. Que me llenaron de amor y apoyo incondicional. Gracias. Sin ustedes nada hubiese valido la pena”.

¿Cuál es el futuro de Érika Vélez tras su salida de MasterChef Ecuador?

Aunque reconoció que las despedidas son dolorosas, Vélez aseguró que inicia una nueva etapa profesional con gratitud y optimismo. Se despidió con la frase más icónica de su paso por el reality: “¡Cocineros! Les quedan cinco minutos”, que espera siga resonando en la memoria de los seguidores de MasterChef Ecuador.

