Mundial de Desayunos Ibai Llanos: los artistas internacionales que apoyan a Ecuador

Famosos internacionales apoyan a Ecuador en su duelo ante Perú en el Mundial de Desayunos.

El Mundial de los Desayunos, la viral campaña gastronómica digital impulsada por el creador de contenido español Ibai Llanos, enfrentó a 16 países en una competencia virtual de platos tradicionales. Ecuador llegó a cuartos de final compitiendo frente a Perú, representado por su bolón de verde acompañado de encebollado.

¿Qué artistas internacionales respaldan a Ecuador en el Mundial de Desayunos de Ibai?

Muchos son los artistas internacionales que se han sumado con su respaldo a la campaña para que Ecuador triunfe en este enfrentamiento.

La actriz y creadora de contenido Sasha Grey (conocida por su trayectoria en cine para adultos y streaming) fue una de las primeras y se declaró públicamente “Team Bolón”. En X (antes Twitter), compartió una foto de un bolón de verde con huevo frito y declaró: “Bueno, mi bolón de verde es definitivamente mejor que este, ¡pero buena suerte! Y @IbaiLlanos, si alguna vez necesitas un jurado invitado, tengo un paladar impecable y sé cocinar.”

Well my Bolón de verde is definitely better than this, but good luck! And @IbaiLlanos if u ever need a guest judge I have impeccable taste buds & can 👩🏻‍🍳 cook https://t.co/ry8MP84uAX pic.twitter.com/FqW8E5O0nK — Sasha Grey (@SashaGrey) August 28, 2025

Posteriormente se sumaron más personalidades. La famosa influencer de comida de origen venezolano-libanés Surthycooks, conocida por sus videos de cocina en plataformas como TikTok e Instagram, también apoyó la gastronomía ecuatoriana y compartió el comentario oficial de la cuenta de Ibai para votar por el país, junto a un video en el que ella prepara el icónico encebollado.

El famoso artista puertorriqueño Thony Gonzalez, conocido por ser uno de los bailarines principales de los shows de Bad Bunny, compartió un video en su cuenta de TikTok, donde dejó claro su amor por los desayunos ecuatorianos. "Obviamente Ecuador tiene que ganar... Imagínate despertarte y comprarte un bolón con chicharrón y queso... No voy a hablar más nada, vayan a votar por Ecuador", señaló.

Por su parte, el reconocido creador de contenido Rubén Díez, más conocido como Lethal Crysis, también se unió a esta ola de apoyo. El famoso documentalista y reconocido Youtuber internacional, que ha realizado expediciones por todo el planeta documentando todo tipo de culturas y conflictos, escribió en Instagram: "Ayyy ese desayunito ecuatoriano cuantas alegrías me ha dado".

Otras personalidades extranjeras también han dejado claro su afición por el bolón y el encebollado, platos insignias de la gastronomía ecuatoriana que han conquistado paladares nacionales e internacionales.

El fenómeno del duelo entre Ecuador y Perú

Ibai Llanos, creador de esta dinámica, se mostró sorprendido por la dimensión del fenómeno del duelo entre Ecuador y Perú, y calificó a la dinámica como un “sorteo totalmente amañado” en tono humorístico, que ha evolucionado y que terminó involucrando a gobiernos, marcas y miles de usuarios

El resultado final de esta ronda se dará a conocer este 1 de septiembre de 2025, cuando se cierre el recuento general en todas las plataformas, según informó el streamer español.

Por ahora, pese a que la contiendan ha sido muy reñida, Perú con su pan con chicharrón tiene la ventaja sobre Ecuador, sin embargo, puedes seguir votando para ver al bolón de verde y al encebollado triunfando en esta vitrina gastronómica mundial.

