Mundial de Desayunos: Ecuador vs Perú, Ibai anunciará los resultados este lunes

El Mundial de los Desayunos que enfrenta a Ecuador y Perú se acerca a su final. Este sábado 30 de agosto, el streamer español Ibai Llanos expresó su sorpresa por la magnitud de la votación y recordó que el lunes se anunciarán los resultados definitivos. "Nunca vi algo igual en mis años como creador de contenido. El lunes daremos los resultados tras contar todos los votos", comentó Ibai en su transmisión.

Lo que comenzó como una simple encuesta digital se ha convertido en un verdadero clásico gastronómico. El bolón de verde ecuatoriano y el pan con chicharrón peruano luchan por un lugar en las semifinales con la emoción de un mundial de fútbol.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pidió votos por el bolón. Los alcaldes de Guayaquil y Lima se pronunciaron, y familias ecuatorianas organizaban cadenas de llamadas para asegurar votos. En Perú, la televisión entrevistó a chefs y expertos para defender su plato tradicional.

“Esto se está siguiendo como si fuera el Mundial de fútbol”, bromeó Ibai en un video en sus redes, pero la fiebre no quedó ahí… El Ministerio de Turismo de Ecuador lanzó un muñeco virtual del bolón pidiendo votos. Varias marcas ecuatorianas ofrecieron comida gratis si Ecuador gana. Y lo más inesperado: Sasha Gray mostró su apoyo a Ecuador, prometiendo probar el bolón de verde.

Conocer nuevas gastronomías

Ibai destacó que, más allá de la rivalidad, la votación está permitiendo a los usuarios descubrir nuevas culturas y sabores. “Es una locura, pero también una oportunidad para conocer otras gastronomías”, comentó.

El lunes se sabrá si Ecuador celebrará con el bolón de verde y el encebollado, o si Perú se impondrá con su pan con chicharrón. Mientras tanto, la batalla digital sigue al rojo vivo.

