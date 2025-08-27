Mundial de Desayunos: así puedes votar en Ecuador VS. Perú en torneo de Ibai Llanos

Ecuador se mide a Perú en el Mundial de Desayunos de Ibai. Te contamos cómo votar en TikTok e Instagram paso a paso

El encebollado (izquierda) y el bolón (derecha) son los platos ecuatorianos que compiten dentro de los cuartos de final en el Mundial de Desayunos.

El Mundial de Desayunos organizado por el streamer español Ibai Llanos sigue encendiendo las redes y ahora Ecuador enfrenta a Perú en un duelo decisivo. Tras vencer a Guatemala en octavos de final con el bolón, que en esta fase se presenta junto al encebollado, la Tricolor busca avanzar a semifinales con el apoyo masivo de sus compatriotas.

La mecánica de votación es sencilla. Consiste en ingresar a las publicaciones oficiales del streamer español en sus redes sociales.

Ecuador defiende su sabor con el bolón: una delicia hecha de plátano verde, queso y chicharrón. Captura de video

¿Cómo votar en Instagram?

En la cuenta de Instagram de Ibai Llanos, el proceso es sencillo. Dentro de la publicación del duelo aparecerá una encuesta en la que hay dos opciones para votar: Ecuador y Perú. Solo debes seleccionar Ecuador para sumar tu apoyo al plato nacional.

Hasta el cierre de esta nota periodística, Ecuador está ganando en esta red social con el 62% de los votos.

¿Cómo votar en TikTok?

En la cuenta oficial de Ibai Llanos en TikTok, también se encuentra el video del enfrentamiento Ecuador vs Perú. Para apoyar al país, debes buscar el comentario escrito por el streamer con la palabra “Ecuador” acompañado de la bandera tricolor 🇪🇨 y darle “me gusta”. El comentario con más likes será el que avance de ronda.

Varios comentarios reflejan que, en primera instancia, los usuarios no han logrado encontrar fácilmente el comentario del streamer español donde escribe Ecuador, lo cual ha ocasionado molestias entre los internautas. "Perú va a ganar por el hecho de que no se encuentra el comentario de Ecuador, Ibai debería anclar sus comentarios", escribió el usuario Noé.

@ibaillanos ECUADOR vs PERÚ | CUARTOS DE FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS ♬ sonido original - Ibai

Mundial de Desayunos genera expectativas

El campeonato está estructurado como una verdadera Copa del Mundo, con octavos, cuartos, semifinales y final. Cada cruce se define con el voto directo del público en línea. En esta dinámica, Ibai publica dos opciones (una por cada país) y la que recibe más interacciones pasa de fase.

La participación ha desbordado entusiasmo: influencers, creadores de contenido y miles de usuarios ecuatorianos ya están movilizados en redes para que el bolón y el encebollado superen al desayuno peruano.

