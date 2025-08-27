Mundial de Desayunos de Ibai Llanos: Ecuador enfrentará a Perú en cuartos de final

Bolón y encebollado de Ecuador buscan vencer a Perú en el Mundial de Desayunos de Ibai

Ecuador defiende su sabor con el bolón: una delicia hecha de plátano verde, queso y chicharrón.

Tras superar a Guatemala en los octavos de final con una victoria contundente de 75 mil votos de diferencia frente al “desayuno chapín”, Ecuador sigue en carrera dentro del Mundial de Desayunos, torneo virtual organizado por el streamer español Ibai Llanos.

En la última ronda, el país fue representado por un bolón—sin bistec ni huevo frito— lo que generó críticas y hasta indignación entre los ecuatorianos en redes sociales. “Ese no es nuestro desayuno”, reclamaban usuarios en TikTok e Instagram, acompañando sus comentarios con fotos de cómo debía lucir el verdadero plato típico.

La presión surtió efecto. Para el duelo de cuartos de final, el bolón llegó a la competencia en su versión “mejorada” y acompañado de un refuerzo de lujo: el encebollado, que Ibai catalogó como “un plato mítico” tras leer los mensajes de los fanáticos tricolores.

Creadores de contenido, influencers y marcas también se han sumado a la campaña digital para apoyar a Ecuador y motivar a la audiencia a votar masivamente en la siguiente fase, donde se enfrentará a su vecino Perú.

Así es el Mundial de Desayunos

El Mundial de Desayunos de Ibai enfrenta a 16 países de América, Europa y Asia en un formato similar al de la Copa del Mundo. Cada llave se define con votaciones abiertas en redes sociales, donde el público elige qué desayuno avanza a la siguiente ronda hasta llegar a la gran final.

