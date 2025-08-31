Mundial de Desayunos Ibai Llanos: ¿Quién ganó entre Ecuador y Perú?

El pan con chicharrón se mide al bolón verde y al encebollado en una votación que moviliza millones de interacciones

Ecuador y Perú se enfrentan en una reñida competencia del Mundial de Desayunos de Ibai.

Los resultados oficiales aún no son publicados, pero Perú le lleva la delantera a Ecuador en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos. El pan con chicharrón se enfrenta al bolón verde en una votación que moviliza millones de interacciones en redes sociales, generando un fenómeno cultural en ambos países.

El Mundial de Desayunos de Ibai Llanos vive uno de sus enfrentamientos más intensos: el bolón verde ecuatoriano junto al encebollado se enfrentan al pan con chicharrón peruano en los cuartos de final del torneo gastronómico que se desarrolla en redes sociales.

La competencia, que nació como una iniciativa del streamer español Ibai Llanos, enfrenta a 16 países con sus desayunos más representativos. Los ganadores se definen mediante votaciones en plataformas como TikTok, Instagram, Facebook y YouTube Shorts, donde millones de usuarios participan.

¿Quién ganó en los desayunos, Perú o Ecuador?

La realidad es que hasta este 31 de agosto de 2025, Ibai no ha publicado de forma oficial los resultados de la contienda, de hecho anunció que los entregará de forma oficial el lunes 1 de septiembre de 2025.

No obstante, el avance de las votaciones (hasta este 31 de agosto) pueden dar luces de quién podría ganar el enfrentamiento. En TikTok, el plato peruano suma cerca de 4,8 millones de ‘me gusta’, mientras que el bolón verde ecuatoriano alcanza 4,6 millones. En Instagram la ventaja es mínima: 51 % frente a 49 % a favor de los platos peruanos. Por otro lado, en Facebook y YouTube los resultados ponen la contiendan muy a la par.

El resultado oficial se confirmará este 1 de septiembre de 2025, cuando se cierre el recuento general en todas las plataformas.

En tanto, puedes seguir votando por Ecuador en los siguientes videos:

¿Por qué desató tantas pasiones el duelo entre Perú y Ecuador?

El duelo despertó pasiones en ambos países. En Perú, incluso el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, publicó un video desayunando pan con chicharrón y llamando a votar. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa y el Ministerio de Turismo expresaron su apoyo al bolón verde, símbolo de la gastronomía costeña.

Las campañas digitales, los memes y los mensajes de influencers convirtieron la votación en un fenómeno cultural que trascendió lo culinario. Todo esto aupado principalmente por las históricas diferencias que han existido entre ecuatorianos y peruanos, que se intensificaron con este reto.

El duelo entre Perú y Ecuador: Más que un juego

Aunque Ibai Llanos reconoció que el torneo nació como un “sorteo amañado” para entretener a su comunidad, el Mundial de Desayunos ha generado una ola de interacciones que ponen en vitrina la riqueza gastronómica de cada país.

De confirmarse los resultados, el desayuno peruano avanzaría a semifinales, mientras que Ecuador se despide con una ajustada pero digna participación.

