¿Qué temas tratará la OEA durante la visita de su secretario general a Ecuador?

Albert Ramdin arribará a Ecuador este lunes 20 de octubre para firmar un acuerdo de cooperación en materia de seguridad

El secretario general adjunto de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, anunció que estará en Ecuador este lunes 20 de octubre, acompañado del secretario de Seguridad Multidimensional, Iván Marqués. El objetivo de la visita, según explicó, es fortalecer los lazos de cooperación entre el organismo internacional y el Gobierno ecuatoriano.

RELACIONADAS Misión de la OEA pide a candidatos respetar resultados en segunda vuelta de Bolivia

Durante su estadía, Ramdin mantendrá reuniones con altas autoridades gubernamentales y concretará la firma de un Memorando de Entendimiento en materia de seguridad. Este acuerdo se enmarca dentro de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA y busca formalizar la colaboración técnica en temas vinculados a la seguridad ciudadana.

Bienvenido Secretario a #Ecuador. Serán días productivos para dar inicio a un programa importante para las Americas en materia de seguridad. @SG_OEA_OAS @OEA_oficial https://t.co/TYqOpyzS8I — Gabriela Sommerfeld (@gabisommerfeld) October 18, 2025

Firma de un Memorando para fortalecer la seguridad

“El acuerdo sentará las bases para poner a disposición del país las capacidades técnicas de la OEA en materia de seguridad”, señaló Ramdin en un mensaje difundido en sus redes sociales. Con ello, la organización pretende acompañar al Estado ecuatoriano en el diseño e implementación de estrategias para enfrentar los desafíos que amenazan la estabilidad y la convivencia ciudadana.

El representante del organismo interamericano añadió que la Secretaría General de la OEA “apoya a los Estados Miembros, cuando lo solicitan, en el diseño e implementación de respuestas institucionales a los complejos desafíos relacionados con la seguridad ciudadana y el fortalecimiento institucional”.

Lea también: Petro plantea unir las policías de Colombia y Ecuador contra el narcotráfico

Contexto de cooperación y desafíos regionales

Crisis en el Hospital Universitario: militares al mando y fallas sin solución Leer más

La visita se produce en un momento en que Ecuador atraviesa un periodo de alta conflictividad vinculada a la violencia organizada. En meses pasados, durante la gira presidencial de Daniel Noboa por Argentina, Brasil y Uruguay, el mandatario ya había abordado temas de cooperación internacional en materia de seguridad con sus pares sudamericanos.

La OEA, a través de su Secretaría de Seguridad Multidimensional, busca articular esfuerzos regionales y promover políticas públicas orientadas a la paz, la justicia y la institucionalidad democrática en los países de la región.

¿Quieres seguir leyendo el contenido internacional de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!