Misión de la OEA pide a candidatos respetar resultados en segunda vuelta de Bolivia

La misión observadora, con 83 especialistas, hizo un llamado a la "calma" y la "responsabilidad con la democracia"

Un integrante del Ejército de Bolivia participa en la organización del envío de maletas electorales a áreas rurales en La Paz (Bolivia).

La misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) llamó el jueves, 16 de octubre de 2025, a que el candidato centrista Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el expresidente derechista Jorge Tuto Quiroga de la alianza Libre respeten los resultados que se produzcan en la inédita segunda vuelta del próximo domingo.

RELACIONADAS Aspirantes a alcalde de Nueva York proponen más protección legal a inmigrantes

El jefe de la delegación, Juan Fernando Cristo, pidió a los candidatos y a sus equipos de campaña mostrar "responsabilidad con la democracia boliviana" e hizo un llamado "al respeto a los resultados" y a la "calma" cuando se conozca el nombre del próximo presidente del país.

El también exministro colombiano mencionó que "nuestro llamado, como misión de observación, es a los bolivianos que nuevamente acudan a las urnas de manera tranquila y pacífica, como lo hicieron en la ocasión anterior".

La delegación electoral de la OEA se reunió con los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en La Paz, como parte de los encuentros que realizará en estos días con los candidatos y sus equipos de campaña, organizaciones civiles y diversas instancias del Gobierno de Luis Arce.

Cristo dijo que la misión del organismo hemisférico estará presente "en los nueve departamentos" de Bolivia y en cuatro ciudades del exterior donde votarán los bolivianos residentes, además contará con 83 especialistas en tecnología y temas electorales que acompañarán el desarrollo de la elección.

Indicó que la principal recomendación es "garantizar el buen funcionamiento del Sirepre (Sistema de Resultados Electorales Preliminares)" ya que consideró que "la información oportuna y veraz da tranquilidad a todo el pueblo boliviano".

Los bolivianos inician el periodo de "silencio electoral" previo a la segunda vuelta por la Presidencia del país que disputarán el centrista Rodrigo Paz y el derechista Jorge Quiroga. https://t.co/vrDtFoaX7A — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 16, 2025

Paz vs. Quiroga

El jefe de la misión de observadores recordó que en la primera vuelta electoral del pasado 17 de agosto la OEA destacó la "tranquilidad" y la "forma pacífica" en que los bolivianos acudieron a votar.

Venezuela despliega tropas en frontera con Colombia ante tensión con EE.UU. Leer más

Por su parte, el presidente interino del TSE, Óscar Hassenteufel, señaló que haber recibido la visita y el "apoyo" de la misión de la OEA brinda "certezas para el pueblo boliviano" de cara a la realización de los comicios del domingo.

RELACIONADAS Perú impondrá estado de emergencia para Lima tras protestas contra la violencia

Además de la OEA, habrá otras misiones de observación que acompañarán el proceso electoral, como la de la Unión Europea (UE), que hace más de una semana desplegó a sus veedores de largo plazo, para en estos días incorporar en estos días a los que acompañarán el día de la votación.

Tal como en la primera vuelta, en Bolivia podrán votar más de 7,5 millones de personas mayores de 18 años, mientras que en el exterior hay más de 369.000 votantes inscritos en 22 países.

El domingo 19 de octubre, Paz, que obtuvo en la primera vuelta el 32 % de los votos, se enfrentará a Quiroga (2001-2002), quien alcanzó el 26,70 %, en una segunda vuelta marcada por la pugna voto a voto y las promesas de ambos de resolver la escasez de combustibles derivada de la falta de dólares.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!