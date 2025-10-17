Aspirantes a alcalde de Nueva York proponen más protección legal a inmigrantes

La gente observa al candidato demócrata a la Alcaldía de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, durante el debate en Nueva York, EE.UU., el 16 de octubre de 2025.

Los principales aspirantes a la Alcaldía de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani y el independiente Andrew Cuomo, propusieron este jueves, 16 de octubre de 2025, más protección legal para los inmigrantes en medio de la campaña de deportaciones del Gobierno de Donald Trump.

En el primer debate político de candidatos previo a las elecciones del 4 de noviembre, Mamdani y Cuomo, que se repartirán el voto demócrata, abogaron por medidas similares, mientras que el tercer aspirante, el republicano Curtis Sliwa, simpatizó solo con los inmigrantes que son "trabajadores esenciales".

La mayor parte del debate de dos horas se centró especialmente en el tema del alto costo de vida, pero hubo una pregunta sobre las frecuentes detenciones de inmigrantes por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), muchos de ellos solicitantes de asilo, cuando asisten a citas rutinarias en esta "ciudad santuario".

Mamdani, que se reivindicó como "el primer alcalde inmigrante", ya que es ugandés, pero naturalizado estadounidense, criticó las detenciones de ICE en unas instalaciones, las del 26 Federal Plaza, en las que han protestado legisladores y políticos, y a las que un juez ha impuesto cumplir derechos básicos.

Press exit.



AFP’s Brendan Smialowski photographs reporters carrying their belongings from the Pentagon in Washington, DC, after US and international news outlets, including The New York Times, AP, AFP and Fox News, declined to sign new restrictive Pentagon media rules, and were… pic.twitter.com/STw0NBuARp — AFP News Agency (@AFP) October 16, 2025

Mamdani: "Más representación legal y plantar cara a Trump"

Las ceremonias de ciudadanía "se han convertido en momentos de tragedia en las que los jueces preguntan a neoyorquinos que asisten a revisiones rutinarias de inmigración si están preparados para irse (del país) con la misma ropa que llevaban para ir al tribunal", denunció Mamdani, ya que son acorralados al salir.

La estación Grand Central de Nueva York cambia publicidad por fotos de sus ciudadanos Leer más

Cuomo, el primero en responder sobre los inmigrantes, dijo escuetamente: "La ley es la ley, yo tendría un abogado asignado a cada persona sometida a revisión por el Gobierno federal o cualquier procedimiento legal, y pondría todo el peso del Gobierno local detrás para asegurar de que están legalmente protegidos".

RELACIONADAS La frágil tregua entre Israel y Hamás se resquebraja por los rehenes fallecidos

Mamdani dijo estar "de acuerdo en que necesitamos más representación legal", pero también "ser capaz realmente de plantar cara a Donald Trump".

Sliwa defendió que ICE persigue a los criminales pero argumentó que, según le han dicho funcionarios, las cuotas de detenciones impuestas por el Gobierno de Trump "están poniendo presión" para que arresten a inmigrantes fuera de los tribunales, tiendas Home Depot o restaurantes que los contratan.

El republicano, pese a todo, reconoció que los inmigrantes hacen el trabajo que "la mayoría no quiere" y "debemos proteger a los inmigrantes trabajadores, trabajadores esenciales, y usar ICE contra los "narcotraficantes, pandilleros, depredadores sexuales, traficantes sexuales y narcoterroristas".

Los principales aspirantes a la alcaldía de Nueva York, el candidato demócrata Zohran Mamdani y el independiente Andrew Cuomo, coinciden en desafiar al presidente de EE.UU., Donald Trump, en su primer debate.https://t.co/XtACyLhTNh — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 17, 2025

Ayudas a los niños inmigrantes y temores al "socialismo"

Cuomo, más lento en sus respuestas que sus rivales, desaprovechó otra pregunta sobre inmigrantes: en lugar de buscar soluciones para las dificultades que afrontan los niños inmigrantes en el sistema educativo, prefirió criticar al Gobierno estatal por no haberlos repartido a lo largo del territorio.

Mamdani, mientras, propuso un programa para aportar "miles" de profesores al sistema y facilitar que los extranjeros puedan obtener certificados de enseñanza para que haya más bilingües, y Sliwa sugirió ampliar las plazas en las escuelas subvencionadas (chárter) a los niños inmigrantes e hijos de personas sintecho.

Drones cargados de explosivos atacan sede fiscal en ciudad mexicana de Tijuana Leer más

Por otra parte, Mamdani, preguntado por el temor de la comunidad hispana a sus propuestas "socialistas", atribuyó a los latinos su triunfo en las primarias demócratas y aseguró que el "socialismo demócrata cree en la dignidad de todos los neoyorquinos", y es "responsabilidad" de la administración local protegerla.

En ese sentido, el demócrata aludió a sus propuestas de atención infantil universal, de congelación de parte de los alquileres y de establecer una red de autobuses gratuita como medidas para evitar que los neoyorquinos se vayan desplazados de la ciudad debido a la subida de los precios.

En ese sentido, Cuomo, a lo largo de la sesión, se posicionó como el virtual candidato "demócrata" frente a la organización de Demócratas Socialistas de América (DSA) a la que se adscribe Mamdani para diferenciarse de él, y señaló que las políticas socialistas "no han funcionado en Venezuela, ni en Cuba, ni aquí".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!