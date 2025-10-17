Expreso
El comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, Alvin Holsey.EFE

Renunció jefe militar de EE. UU. en Suramérica en medio de tensiones con Maduro

Alvin Holsey es el almirante que dirige las fuerzas de EE.UU. en el Caribe. Se jubila a fin de año tras 37 años de servicio

El almirante estadounidense Alvin Holsey, jefe del Comando Sur, a cargo de las operaciones militares en el Caribe cerca de Venezuela, planea retirarse a finales de este año, informó este jueves el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Hosley, de 60 años, se jubilará a fin de año luego de "37 años de servicio distinguido a nuestra nación", informó en su cuenta oficial de X Hegseth, y tras ser nombrado en noviembre del año pasado sustituto de la comandante Laura Richardson.

El secretario de Guerra agregó que el actual Comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, responsable de las operaciones militares frente a Venezuela, ha estado al mando de escuadrones de helicópteros y ha sido responsable de las operaciones de portaaviones y sus grupos de ataques, el activo militar más importante de EE.UU. para la proyección.

Con esta decisión el almirante está acortando su mandato como jefe del Comando Sur tras solo un año al frente de las fuerzas estadounidenses en el teatro de operaciones en Sudamérica y Centroamérica.

Aviones de guerra furtivos en el caribe

Además, el anuncio de la jubilación de Holsey se da pocos días después de que el presidente, Donald Trump, anunciara el quinto ataque letal contra un supuesto barco del narcotráfico frente a las costas de Venezuela y 24 horas después de confirmar que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) realizar operativos en el país suramericano.

Trump aseguró que el tráfico de drogas por vía marítima está controlado y que se encuentra estudiando la posibilidad de realizar operativos en tierra, aumentando así la presión al gobierno de Nicolás Maduro, que Washington considera responsable de un narcoestado.

Desde agosto, Washington ha desplegado aviones de guerra furtivos y siete buques de la Armada en el mar Caribe destinados a la lucha antinarcóticos.

Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo ataques contra al menos cinco presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe, que dejaron 27 muertos.

El aumento de la presencia militar estadounidense ha despertado temores en Caracas de que el objetivo final sea un cambio de régimen en Venezuela.

Desde el despliegue del Comando Sur en el Caribe sur frente a Venezuela, el republicano ha confirmado la muerte de 27 presuntos narcotraficantes y las críticas de los demócratas del Senado han aumentado por el uso de la fuerza militar empleada por la Administración.

