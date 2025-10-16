Trump autoriza operaciones de la CIA en Venezuela y considera ataques terrestres

Anuncio provoca que Nicolás Maduro llame a rechazar los "golpes de Estado de la CIA" y la "guerra en el Caribe"

El presidente Donald Trump con el fiscal general adjunto Todd Blanche, el director de la Oficina Federal de Investigaciones Kash Pately la fiscal general Pam Bondi, en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó el miércoles 15 de octubre de 2025 operaciones de la CIA contra Venezuela y dijo que estaba considerando realizar ataques terrestres contra cárteles de droga del país caribeño.

El anuncio provocó que poco después el presidente venezolano, Nicolás Maduro, llamara a rechazar los "golpes de Estado de la CIA" y la "guerra en el Caribe".

Hasta ahora ha habido al menos cinco ataques contra pequeñas embarcaciones de presuntos "narcoterroristas" con saldo de 27 muertos.

Desde agosto, Washington desplegó buques y aviones de guerra en el mar Caribe, frente a las aguas de Venezuela, destinados a la lucha antinarcóticos. Caracas denuncia un "asedio" y una "amenaza" para un "cambio de régimen".

Durante una conferencia de prensa en el Despacho Oval, Trump fue interrogado sobre un informe del New York Times que afirmaba que había aprobado en secreto que la CIA realizara acciones encubiertas en Venezuela contra Maduro.

Se negó a comentar en detalle. "Pero lo autoricé por dos razones, realmente", dijo, antes de acusar a Maduro de liderar un régimen "narcoterrorista" y de liberar prisioneros de las cárceles y enviarlos a los Estados Unidos.

Cuando se le preguntó si había dado a la CIA autoridad para "eliminar" a Maduro, Trump dijo: "Es ridículo hacerme esa pregunta. No es en verdad una pregunta ridícula, pero ¿no sería ridículo que yo la responda?".

Trump agregó que estaba considerando realizar ataques terrestres contra cárteles de Venezuela.

"Ciertamente estamos pensando ahora en la tierra, porque ya tenemos bien controlado el mar", declaró Trump.

Tras el último ataque marítimo, la policía de Trinidad y Tobago anunció que investigaba la posible muerte de dos de sus ciudadanos luego de recibir reportes de residentes que alertaban que en la embarcación bombardeada iban dos compatriotas.

Expertos cuestionan la legalidad de este tipo de ataques con el uso de fuerza letal en aguas internacionales contra sospechosos que no han sido detenidos ni interrogados.

El gobierno republicano se enfrenta también a la oposición demócrata en el poder Legislativo, que exige explicaciones por esos ataques.

VIDEO | El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó el miércoles que América Latina "repudia" a la CIA tras denunciar la supuesta participación de esta institución en golpes de Estado en la región. pic.twitter.com/dQcUd04oeY — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 16, 2025

"No a los golpes de Estado"

Sin referirse directamente a las declaraciones de Trump, Maduro llamó a rechazar un eventual "golpe de Estado de la CIA".

"No a la guerra en el Caribe, no a la guerra en Sudamérica, sí a la paz. No al cambio de régimen que nos recuerda tanto a las fallidas guerras eternas de Afganistán, Irán, Irak, Libia (...) No a los golpes de Estado dados por la CIA", dijo Maduro.

"¿Hasta cuándo golpes de Estado de la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia", añadió en un acto transmitido de forma obligatoria por radio y televisión.

La cancillería venezolana calificó de "belicistas y extravagantes" las declaraciones de Trump e insistió en que las maniobras de Estados Unidos buscan "legitimar" una operación para un "cambio de régimen".

"Observamos con extrema alarma el uso de la CIA, así como los despliegues militares anunciados en el Caribe, que configuran una política de agresión, amenaza y hostigamiento", indicó en un comunicado.

Venezuela niega los señalamientos de narcotráfico y presentará el jueves una denuncia ante el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el Consejo de Seguridad.

El despliegue militar estadounidense comenzó pocos días después de que la justicia aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Maduro.

VIDEO | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estudia la posibilidad de llevar ataques terrestres en Venezuela contra "el narcotráfico", tras asegurar que han paralizado casi por completo las embarcaciones con narcóticos. pic.twitter.com/MPDKTLl4ZT — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 16, 2025

Ejercicios militares

Como respuesta, el mandatario venezolano ordenó ejercicios militares en la zonas fronterizas y estados costeros que se han ido extendiendo semana tras semana. El miércoles se realizaron en las barriadas más grandes de Venezuela, Catia y Petare, ubicadas en Caracas.

"Hoy amaneció con una lluvia fuerte, tormenta eléctrica en toda esta región de Caracas y Miranda y nada detuvo el ejercicio, allí salieron con máxima moral nuestros militares a defender la patria", dijo Maduro al informar sobre el despliegue en la mañana.

La televisión estatal mostró imágenes de la movilización de vehículos blindados desde la madrugada en Petare.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, también ironizó entre risas sobre el anuncio de la CIA. "Nunca habían operado aquí en América Latina, nunca, nunca".

