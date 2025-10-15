La OTAN perfecciona su defensa ante las incursiones de drones rusos

La Alianza acelera el desarrollo de capacidades para contrarrestar intrusiones, tras múltiples violaciones a su espacio aéreo

Foto archivo de un visitante examina los drones de ataque rusos «Sirius» (izq.) y «Grom» (der.) de la empresa rusa Kronstadt Group.

La OTAN probará nuevos sistemas de detección y neutralización de drones, tras múltiples incursiones rusas en el espacio aéreo europeo, anunció el miércoles 15 de octubre de 2025, el secretario general de la alianza, Mark Rutte.

Tanto la Alianza Atlántica como la Unión Europea buscan afrontar las deficiencias en defensa del continente, tras varias violaciones del espacio aéreo por parte de Rusia en septiembre pasado.

La OTAN "pondrá en marcha una serie de medidas adicionales contra los drones que reforzarán, ampliarán y acelerarán nuestra capacidad para contrarrestarlos", declaró Rutte tras una reunión de los ministros de Defensa de la alianza en Bruselas.

En concreto, la OTAN quiere probar "sistemas integrados" capaces de "detectar, rastrear y neutralizar mejor las amenazas aéreas", añadió.

Los ministros también debatieron sobre su apoyo militar a Ucrania. Nada más llegar a la sede de la OTAN, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, animó a los países europeos y a Canadá a hacer más, en el marco del programa denominado Purl.

Esta iniciativa, puesta en marcha por Washington, permite a Kiev comprar armas estadounidenses financiadas por los europeos.

Militares ucranianos cubren la carretera cona red para proteger los vehículos de los ataques con drones en un lugar no revelado en la región de Donetsk. AFP

Programa Purl

"Consigues la paz cuando eres fuerte, no cuando usas palabras fuertes o señalas con el dedo. La consigues cuando eres fuerte y tienes capacidades reales que tus adversarios respetan", declaró Hegseth.

En el marco del programa Purl, Kiev ya ha recibido dos tramos de ayuda por valor de unos 2.000 millones de dólares, financiados por Países Bajos y varios países escandinavos.

Alemania y Canadá se comprometieron a financiar otros dos, por valor de 500 millones de dólares cada uno, y Kiev espera que pronto se ultimen otros dos tramos.

Rutte aseguró que más de la mitad de los 32 países de la OTAN ya han respondido a la petición, sin precisar, sin embargo, los importes.

El ministro de Defensa ucraniano, Denis Shmigal, también pidió a los aliados europeos que participaran en esta iniciativa y, en general, que reforzaran su apoyo militar.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se reunirá el viernes con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, y sopesa autorizar el envío de misiles Tomahawk a Kiev.

El Kremlin ha advertido a Washington contra ese paso, pero Trump se ha acercado a Ucrania en las últimas semanas, impaciente ante los escasos pasos dados por su par ruso Vladimir Putin para negociar un alto el fuego.

Con los misiles Tomahawk, Kiev podría atacar más adentro del territorio ruso y acentuar la presión sobre el Kremlin para frenar el conflicto.

Un automóvil quemado en una calle de la ciudad de primera línea de Kostyantynivka, región de Donetsk, en medio de la invasión rusa de Ucrania. AFP

Drones

Ucrania necesitará unos 120.000 millones de dólares el año que viene para su esfuerzo bélico, de los cuales la mitad podrá financiarlos por sí mismo.

Pero Kiev también necesita "urgentemente" 4.000 millones de dólares en 2026. "Podremos fabricar hasta 10 millones de drones si nuestros socios se comprometen a proporcionar los fondos necesarios", aseguró Shmigal.

Solo en septiembre, Ucrania fue atacada por unos 5.600 drones y 180 misiles, subrayó.

Los países de la OTAN pretenden aprovechar la experiencia de Ucrania en la guerra contra los drones.

La intrusión de una veintena de drones rusos en el espacio aéreo polaco en septiembre pasado obligó a la OTAN a abatir tres de ellos, lo que no ocurría desde la fundación de esta alianza militar en 1949.

Días más tarde, cazas de la OTAN tuvieron que escoltar a tres cazas MiG rusos para sacarlos del espacio aéreo de Estonia, al término de una incursión que duró 12 minutos.

La OTAN también prevé perfeccionar sus normas de intervención, otorgando mayor flexibilidad a su mando militar. La idea es simplificar las normas que se basan en sistemas diferentes y que, en ocasiones, limitan la capacidad de actuación del mando militar de la Alianza.

La Unión Europea, cuyos ministros de Defensa se reunirán la tarde del miércoles después del encuentro de la OTAN, ha propuesto establecer un "muro antidrones" para atajar estos incidentes y quiere que esté plenamente operativo para 2027.

La OTAN la apoya, aseguró su secretario general, pero el plan de la UE deberá coordinarse con la Alianza, de manera que ésta tenga la potestad de indicar a los 27 lo conveniente en cada caso.

