Donald Trump
Donald Trump (c), este martes, 14 de octubre, en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca, en Washington DC (EE.UU.).EFE

Trump anuncia recortes a programas sociales si el cierre de Gobierno se extiende

El mandatario advirtió que dará fin a proyectos "escandalosos y semicomunistas", mientras negociaciones siguen estancadas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con acabar con algunos programas de ayudas públicas si el cierre de Gobierno se alarga otra semana más.

En declaraciones a reporteros desde la Casa Blanca, el mandatario dijo que está listo para presentar una lista de programas gubernamentales que son respaldados por los demócratas este viernes y darles fin.

Trump no especificó a qué tipo de subsidios o programas se refería, pero dijo que se tratan de proyectos "escandalosos y semicomunistas".

"Nunca van a volver", señaló el mandatario.

El Senado de EE.UU. está reunido esta tarde para votar por octava vez una propuesta aprobada por la Cámara de Representantes para acabar con el cierre de Gobierno, mientras las negociaciones entre ambas bancadas continúan estancadas y se acerca la temporada de festividades.

En la tarde del martes, la Cámara Alta votará la propuesta, que no ha logrado obtener el apoyo suficiente en las siete ocasiones pasadas, mientras que la Cámara Baja, controlada por los republicanos, sigue sin convocar nuevas sesiones.

Paralización que afecta fronteras

Las negociaciones continúan estancadas, en parte, porque los demócratas insisten en su querer negociar mayores beneficios de salud pública, mientras que los republicanos insisten en aprobar el proyecto, tal como está, sin querer sentarse a la mesa.

El cierre de Gobierno ha llevado ya al despido de cientos de empleados federales, por orden de la Casa Blanca, y ha provocado retrasos en el tráfico, aéreo y la frontera con México.

Los demócratas y republicanos no han conseguido todavía ponerse de acuerdo para sumar los 60 votos necesarios en uno de los dos proyectos presupuestarios temporales y abocan al país a entrar en una cuarta semana en esta situación, en la que está sumida el país desde el 1 de octubre.

