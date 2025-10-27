Deportan a ciudadano lituano con difusión roja de Interpol en Ecuador

Maciulis Dainius es vinculado con delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas y delincuencia organizada

Las autoridades ecuatorianas deportaron al ciudadano lituano Maciulis Dainius, quien contaba con una difusión roja de Interpol por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas y delincuencia organizada.

La acción fue ejecutada por la Subsecretaría de Migración en coordinación con la Policía Nacional del Ecuador, tras confirmar que el individuo representaba una amenaza para la seguridad pública.

La medida se aplicó conforme al artículo 143, numeral 7, de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que permite la deportación de personas requeridas internacionalmente cuando su presencia pone en riesgo la estructura del Estado.

El ciudadano Lituano tiene difusión roja de Interpol por los delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas y delincuencia organizada. Cortesía

Otros objetivos de alto valor extraditados

El ciudadano fue trasladado bajo custodia policial al aeropuerto internacional de Guayaquil, desde donde se concretó su salida del país. Ecuador mantiene una política activa de cooperación internacional en materia de seguridad y migración, especialmente en casos vinculados al crimen organizado transnacional.

En una operación conjunta entre la Policía Nacional de Colombia y las autoridades ecuatorianas, fue capturado en Medellín Rolando Federico Gómez Quinde, más conocido como alias Fede, uno de los criminales más buscados por el Gobierno de Ecuador.

Tan solo un día después, Migración Colombia aplicó la medida de expulsión inmediata, enviándolo al país ecuatoriano. La expulsión se realizó desde el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, donde se le notificó formalmente su salida obligatoria del territorio colombiano.

