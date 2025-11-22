Expreso
En Manabí fue aprehendido alias Manabita, identificado como integrante del grupo delictivo organizado Los Lobos.
Cae alias Manabita en Los Ríos, señalado como objetivo clave de la banda Los Lobos

Alias Manabita estaría vinculado a sicariato, extorsión, cobro de vacunas y expendio de sustancias sujetas a fiscalización

En el cantón Urdaneta, provincia de Los Ríos, fue aprehendido alias Manabita, identificado como integrante del grupo delictivo organizado Los Lobos y considerado objetivo de mediano valor por las autoridades. La captura se realizó durante una operación militar ejecutada por el Grupo de Fuerzas Especiales N.º 25 Base Sur.

En el operativo, que incluyó la intervención de una vivienda señalada como centro de distribución de drogas, se incautaron 100 gramos de clorhidrato de cocaína y 200 gramos de marihuana. En el lugar también fue detenido Miguel, alias Negro.

De acuerdo con información oficial, alias Manabita estaría vinculado a actividades ilícitas como sicariato, extorsión, cobro de vacunas y expendio de sustancias sujetas a fiscalización, hechos que mantenían en zozobra a la población del cantón.

Autoridades internacionales ordenaron prisión para Pipo

Una jueza española envió el martes 18 de noviembre a prisión provisional a Wilmer Geovanny Chavarría Barre, alias Pipo, considerado el presunto líder de la banda criminal ecuatoriana Los Lobos, tras ser detenido la semana pasada en la ciudad de Málaga, en el sur de España, y a la espera de la decisión sobre su entrega a Ecuador.

Cárcel del Encuentro

De Muentes a alias Invisible: los reos de la cárcel del Encuentro exhibidos por Noboa

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el 16 de noviembre la captura de el líder de Los Lobos, la banda criminal ecuatoriana más poderosa actualmente en el país, y que se había convertido en el más buscado tras la recaptura en mayo del narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, Fito.

El presunto criminal fue arrestado a su llegada a Málaga procedente de Marruecos por falsedad documental, y ahora se aplicará la orden de Interpol para su arresto por los hechos ocurridos en Ecuador.

