Extorsiones en Ecuador: 37 detenidos en un operativo que afecta a tres bandas

La Policía Nacional detuvo este viernes a 37 presuntos integrantes de las bandas criminales Los Lobos, Los Águilas y Los Tiguerones, investigadas por operar redes de extorsión que afectaban a familias y comercios en tres zonas de Guayaquil y en el vecino cantón Durán, una de las áreas más golpeadas por la violencia en el país.

Entre los detenidos se encuentran tres menores de edad, que fueron aislados según los protocolos legales. Además, ocho adultos registran antecedentes penales y otros dos tenían órdenes de captura vigentes, de acuerdo con el reporte policial.

Operativo simultáneo en cuatro sectores críticos

Las capturas se realizaron durante 49 allanamientos simultáneos en los distritos Nueva Prosperina, Pascuales y Florida, en Guayaquil, así como en el cantón Durán. Estas zonas figuran entre las más afectadas por delitos violentos, en un contexto de creciente presencia y disputa entre organizaciones criminales.

El general Walter Villarroel, comandante de la Zona 8, explicó que el operativo buscó desarticular puntos de operación donde estas bandas consolidaban sus estructuras de extorsión. “El objetivo fue disminuir los espacios donde se estaban instalando estas redes criminales”, señaló.

Las autoridades vinculan a estos grupos no solo con extorsiones, sino también con tráfico de armas y drogas, sicariato, robos y otras actividades delictivas.

Las capturas se realizaron durante 49 allanamientos simultáneos en los distritos Nueva Prosperina, Pascuales y Florida, en Guayaquil. Cortesía

Armas, droga y uniformes militares falsos

Durante los allanamientos, en los que participaron más de 500 policías, se incautaron 11 armas de fuego, incluido un fusil; 155 municiones, más de dos kilos de droga, además de 15 motocicletas, cinco vehículos, 16 teléfonos móviles, radios de comunicación y cámaras.

La Policía también halló uniformes similares a los utilizados por las Fuerzas Armadas, prendas que, según las investigaciones, son usadas por estas bandas para simular operativos, ingresar a viviendas y ejecutar secuestros o robos.

El Gobierno atribuye la actual escalada de violencia a la pugna territorial entre estas organizaciones, declaradas 'terroristas' tras el decreto de conflicto armado interno emitido en 2024 por el presidente Daniel Noboa. Sin embargo, pese a ese marco legal y a los operativos policiales, 2025 se perfila como el año más violento de la historia reciente, con un promedio de un asesinato por hora durante el primer semestre.

AFECTAMOS A ESTRUCTURAS CRIMINALES CON 37 APREHENDIDOS E INCAUTACIÓN DE ARMAMENTO TRAS OPERATIVO “APOLO 30”



Durante varias intervenciones ejecutadas en #NuevaProsperina, #Pascuales, #Durán y #Florida, afectamos a facciones de los grupos delictivos: Lobos, Águilas y Tiguerones,… pic.twitter.com/j3dI4qSEDg — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) November 14, 2025

Analistas en seguridad señalan que estos operativos representan avances puntuales, pero advierten que el fenómeno de las extorsiones y la disputa entre bandas seguirá presionando la seguridad urbana mientras no se fortalezcan los sistemas de inteligencia, control carcelario y judicialización.

