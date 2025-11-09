Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Salitre
Operativos tienen despliegue en Salitre tras amenazasCORTESÍA

Alerta naranja en Salitre: el cantón se militariza por amenazas delincuenciales

Un panfleto viralizado genera zozobra en la población. El COE restringe la movilidad en motocicletas

El cantón Salitre enfrenta una ola de zozobra tras la viralización de un panfleto atribuido a la banda delictiva Los Silenciosos, que reivindica crímenes ocurridos en las últimas dos semanas. Como respuesta, el COE cantonal declaró la alerta naranja y dispuso la militarización de la zona para frenar la inseguridad.

RELACIONADAS

¿Qué medidas se implementaron en Salitre?

Las Fuerzas Armadas, en conjunto con la Policía Nacional y la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), ejecutan operativos focalizados en las zonas consideradas más conflictivas. El COE de Salitre dispuso varias restricciones inmediatas:

  • Se limita el tránsito de dos personas en motocicleta.
  • Prohibida la circulación de vehículos sin placas o con polarizados fuera del rango permitido.
  • Se cancelan temporalmente los eventos masivos.
  • Bares, discotecas y locales nocturnos tendrán un horario límite de atención hasta las 23:00.

El pánico se intensificó debido a que el panfleto advierte más ejecuciones y detalla fotos y nombres de las personas amenazadas. La preocupación creció exponencialmente el pasado jueves 6 de noviembre, cuando un sujeto armado, según denuncias, ingresó a un plantel educativo del cantón, presuntamente para exigir una extorsión.

RELACIONADAS

Fernando Jiménez, miembro del Consejo de Seguridad de Salitre, aseguró a EXPRESO que "estamos trabajando para disminuir los delitos", aunque no precisó el tiempo de permanencia de los militares en la zona.

La incertidumbre también golpea a la comunidad educativa. "Estamos preocupados porque las autoridades no nos han informado si las clases seguirán suspendidas o si serán virtuales, tras lo ocurrido el jueves en la escuela", expresó una madre de familia.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO! 

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 10 de noviembre de 2025

  2. Sí hubo corte de agua en Guayaquil: estas zonas fueron afectadas de forma imprevista

  3. Consulta 2025: CNE, Fuerzas Armadas y Policía definirán zonas con riesgo

  4. Alerta naranja en Salitre: el cantón se militariza por amenazas delincuenciales

  5. El Kremlin niega que Putin ordene preparaciones de pruebas nucleares en Rusia

LO MÁS VISTO

  1. Jubilados convocan plantón para exigir cumplimiento de derechos pendientes

  2. Rayo Vallecano vs Real Madrid HOY: Hora y dónde ver EN VIVO el partido de LaLiga

  3. Gasolina Extra y Ecopaís: Precio exacto del galón en Ecuador (noviembre de 2025)

  4. Corte de agua Guayaquil 9 de noviembre: Lista completa de zonas afectadas y horarios

  5. Inés Manzano responde a video de Aquiles Álvarez: "Eres un come..."

Te recomendamos