Playita
Según moradores, el sitio se encuentra 'abandonado', en gran parte por la inseguridad.CORTESÍA

Aquiles Álvarez anuncia intervención en la playita del Guasmo

El alcalde visitó el balneario y prometió dos canchas. Moradores pidieron seguridad; explicó que la ley lo limita

El alcalde Aquiles Álvarez anunció una intervención integral en La Playita del Guasmo, un espacio que describió como "totalmente abandonado". Las obras, que inician este lunes, incluyen dos canchas deportivas y la adecuación de accesos, buscando reactivar la zona.

El anuncio se realizó durante una visita del burgomaestre al sector, ubicado en el Guasmo Sur, la mañana de este domingo 9 de noviembre. Álvarez recorrió las instalaciones, conversó con los vecinos e inspeccionó el estado actual del balneario artificial.

"La Playita está totalmente abandonada", sentenció Álvarez durante su recorrido. Ante esta realidad, aseguró que el Municipio de Guayaquil la va a "recuperar en todos los aspectos".

La intervención, calificada como "integral", comenzará desde este lunes 10 de noviembre. El plan inicial contempla levantar dos canchas para uso deportivo en las esquinas del complejo y arreglar la bajada principal hacia la playa.

Durante el diálogo, un grupo de moradores se le acercó al alcalde para expresarle su principal preocupación: la seguridad del sector. Los vecinos solicitaron medidas directas para contrarrestar la delincuencia en la zona, que ha contribuido al abandono del lugar.

Sin embargo, el burgomaestre enfatizó que la recuperación del espacio público es el primer paso de la estrategia de seguridad. Aseguró que la construcción de las canchas y la reactivación de la zona buscan arrebatarle el espacio a la delincuencia y fomentar la convivencia ciudadana.

La Playita del Guasmo ha sido históricamente un punto de encuentro y recreación popular para los habitantes del sur de Guayaquil. La falta de mantenimiento y la inseguridad provocaron que las familias dejaran de acudir, convirtiendo el área en un foco de abandono.

Playita
La Playita del Guasmo años atrás.Archivo

