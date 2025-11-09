¿Por qué cerraron temporalmente las piscinas y lagunas municipales de Guayaquil?

La Fundación Siglo XXI informó que lagunas y piscina con olas reabrieron tras labores de limpieza profunda post feriado

La Fundación Siglo XXI informó que las lagunas Sauces 6, Coviem y Perimetral, así como la piscina con olas del Batallón del Suburbio, reanudaron la atención al público desde este domingo 9, tras labores de limpieza profunda y mantenimiento técnico realizadas luego del feriado por el Día de Difuntos e Independencia de Cuenca.

La entidad, encargada de la regeneración urbana y el mantenimiento de estos espacios, informó que los trabajos realizados garantizan la seguridad del servicio.

“El objetivo de estas labores es mantener las condiciones óptimas de cada espacio para que los usuarios sigan disfrutando de servicios seguros y de calidad”, indicó la fundación en un comunicado.

Aseguró que, fue necesario realizar labores habituales de limpieza profunda, mantenimiento técnico y recuperación del agua.

Fundación Siglo XXI cerró piscina en la Coviem, ¿por qué?

Cabe recordar que el pasado 2 de noviembre, la piscina pública de la Coviem, ubicada al sur de la ciudad, fue cerrada temporalmente tras reportarse comportamientos inadecuados de ciertos visitantes que afectaron el normal desarrollo de las actividades.

En aquella fecha señaló que se realizan trabajos de mantenimiento de emergencia en la laguna con el fin de garantizar un espacio óptimo y seguro para los usuarios.

La liquidación de Fundación Siglo XXI

El Municipio de Guayaquil, liderado por Aquiles Álvarez, confirmó que el proceso de liquidación de la Fundación Siglo XXI comenzará el 15 de diciembre de 2025, cumpliendo un cronograma establecido.

Según el oficio, las competencias de la Fundación Siglo XXI “están siendo transferidas vía ordenanza”:

Parques acuáticos y áreas verdes pasarán a Parques EP.

Regeneración urbana será asumida por la Dirección de Obras Públicas.

El Municipio que lidera Aquiles Álvarez asegura que la liquidación “avanza según lo establecido en el cronograma”, y que el proceso busca ordenar responsabilidades y eliminar duplicidad de funciones dentro de la estructura municipal.

La decisión de cerrar la Fundación Siglo XXI fue anunciada por Álvarez en mayo de 2025, cuando argumentó que la entidad “asumía responsabilidades en zonas regeneradas y ciertos espacios públicos”, lo que generaba “un desorden administrativo”.

Comunicamos a nuestros usuarios que las Lagunas Sauces 6, Coviem y Perimetral, así como la Piscina de Olas del Batallón del Suburbio han retomado atención al público desde el día de hoy, luego de labores de limpieza profunda post feriado.

