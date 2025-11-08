Fundación Siglo XXI: Municipio fija fecha para su liquidación definitiva

El Municipio de Guayaquil asegura a EXPRESO que el proceso de liquidación iniciará el 15 de diciembre de 2025

El Municipio de Guayaquil, liderado por Aquiles Álvarez, confirmó que el proceso de liquidación de la Fundación Siglo XXI comenzará el 15 de diciembre de 2025, cumpliendo un cronograma establecido.

La información consta en un documento remitido por el Departamento de Comunicación del Cabildo a EXPRESO, en respuesta a la nota publicada por este Diario sobre la expansión de direcciones municipales y la situación de las empresas públicas.

Cabe recordar que este Diario ha solicitado una entrevista con la entidad, pero la dirección, cuyo titular es Christian Moscoso, todavía no confirma el pedido. La entidad envió el documento a esta redacción con observaciones y aclaraciones.

Según el oficio, las competencias de la Fundación Siglo XXI “están siendo transferidas vía ordenanza”:

Parques acuáticos y áreas verdes pasarán a Parques EP.

Regeneración urbana será asumida por la Dirección de Obras Públicas.

¿Cuándo se liquidará la Fundación Siglo XXI en Guayaquil?

El Municipio asegura que la liquidación “avanza según lo establecido en el cronograma”, y que el proceso busca ordenar responsabilidades y eliminar duplicidad de funciones dentro de la estructura municipal.

La decisión de cerrar la Fundación Siglo XXI fue anunciada por Álvarez en mayo, cuando argumentó que la entidad “asumía responsabilidades en zonas regeneradas y ciertos espacios públicos”, lo que generaba “un desorden administrativo”.

Alcalde de Guayaquil y su reacción sobre Fundación Siglo XXI

“En una cuadra la competencia era de Aseo Cantonal, y en la siguiente, de Siglo XXI. Para mí, eso no tiene sentido. No lo digo como crítica, sino porque mi forma de administrar busca claridad y eficiencia”, declaró el alcalde en ese momento.

La Fundación Siglo XXI fue durante años la encargada de los proyectos de regeneración urbana en Guayaquil. Su desaparición implica que esas tareas pasarán a manos directas de la Alcaldía.

A la fecha, la administración municipal, así como lo contó EXPRESO, mantiene 14 entidades activas, entre empresas públicas y fundaciones, como Segura EP, Terminal Terrestre, Registro de la Propiedad y Parques EP.

