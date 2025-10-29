Desmantelan red de extorsión y robo que operaba desde la cárcel El Inca

Red criminal coordinaba robos y secuestros desde el economato de la cárcel El Inca

Agentes de la Policía Nacional ejecutaron un operativo en la cárcel El Inca, donde se detuvo a cinco reclusos y un funcionario por presunta vinculación con una red de extorsión.

La Policía Nacional del Ecuador ejecutó un nuevo operativo de control en la cárcel El Inca, ubicada en el norte de Quito, la tarde del 28 de octubre de 2025. La intervención dejó como resultado la detención de cinco personas privadas de la libertad (PPL) y de un funcionario penitenciario, quienes estarían vinculados con una red delictiva que coordinaba actividades ilícitas desde el interior del centro carcelario.

Le invitamos a que lea: “Pandemia vial”: concejales acusan negligencia en gestión de movilidad en Quito

Según la institución policial, los seis aprehendidos serán procesados por el delito de extorsión, ya que existen indicios de que habrían continuado delinquiendo desde prisión. De comprobarse su responsabilidad, las penas podrían incrementarse al haber cometido nuevas infracciones mientras cumplían condena.

El operativo se desarrolló en el área del economato del centro carcelario, con apoyo de la Unidad de Contingencia Penitenciaria y efectivos de las Fuerzas Armadas, como parte de las acciones conjuntas para fortalecer la seguridad en los centros de privación de libertad del país.

Desmantelan presunta red delictiva que operaba desde el economato

Yunda responde con ironía a Pabel Muñoz: “El vóley se define en la cancha” Leer más

Durante la intervención, los agentes incautaron cuatro teléfonos móviles, $ 110 en efectivo y varios indicios relacionados con los delitos investigados. Los objetos fueron hallados en poder de los detenidos durante los registros ejecutados en la zona de servicios internos del centro penitenciario.

Los detenidos enfrentan procesos por distintos delitos

Los cinco PPL involucrados cumplen actualmente sentencias por asesinato, tráfico de drogas, delincuencia organizada y robo. Entre ellos se encuentran:

Amauri Delgado, procesado por asesinato, en cuyo poder se hallaron USD 20.

Darwin Cóndor, sentenciado a 24 meses por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, con un teléfono móvil y $ 20.

Manuel Piloso, procesado por delincuencia organizada, con un teléfono móvil y $ 30.

Eduardo Molina, sentenciado a tres años por robo, con un dispositivo móvil.

José Ortiz, también sentenciado a tres años por robo, con un dispositivo móvil.

Santiago Martínez, funcionario del economato, con $ 40 en efectivo.

Todos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente, mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance de la red y sus posibles vínculos con grupos delictivos que operan fuera del recinto carcelario.

Reforzamiento de la seguridad penitenciaria

El operativo forma parte del plan integral de control y seguridad penitenciaria que ejecuta la Policía Nacional junto con las Fuerzas Armadas, con el objetivo de prevenir delitos y desarticular estructuras criminales que operan dentro de los centros de rehabilitación social del país.

En agosto de 2025, se realizó un operativo similar en el mismo centro penitenciario, en el que se decomisaron drogas, dinero, celulares y otros objetos prohibidos.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.