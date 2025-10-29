Yunda responde con ironía a Pabel Muñoz: “El vóley se define en la cancha”

El intercambio de declaraciones entre el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, y el actual alcalde, Pabel Muñoz, continúa.

El 28 de octubre de 2025, Muñoz calificó la gestión de Yunda como 'mediocre'. “Procuro no distraerme con una oposición que no le aporta en nada a la ciudad. Nosotros estamos dedicados a nuestro trabajo”, señaló. Y añadió: "Contestarle al señor Yunda, que como alcalde fue un mediocre locutor y mediocre voleibolista, no amerita de mi parte”.

Yunda, quien en las últimas semanas ha cuestionado públicamente el desempeño de la actual administración, especialmente en temas de seguridad y manejo del presupuesto municipal, no tardó en defenderse.

“Usted se refiere a mí como mediocre en la administración que tuve, le recuerdo que enfrenté una pandemia. Lo hicimos con altura, salvando vidas, con un grupo de científicas, entre ellas Linda Guamán, a la que usted, en la audiencia de juicio, mandó a pedir que le den prisión de 10 años”, dijo.

Yunda también respondió a las alusiones personales: “El vóley se define en la cancha, cuando quiera vemos si soy mediocre o no. Igual, le doy la chulla. Locutor, punto para usted, no soy locutor, me entretengo, acompaño a la gente”.

¿Candidato a la alcaldía de Quito?

En el mismo video, el exalcalde aprovechó para aclarar rumores sobre una eventual candidatura: “No soy precandidato ni candidato a nada, porque le veo con miedo. Pero si lo fuese, y hablando en términos de ecuavóley, le doy un 15 y la derecha de ventaja, ahí le quiero ver”.

Consultado por EXPRESO, Yunda señaló que no está pensando por ahora en regresar a la política activa. “Estoy luchando con mi empresa en una situación difícil del país. No estoy pensando en ninguna candidatura por el momento", comentó.

Agregó que en política no se sabe, lo que no quiere decir que "mañana o más tarde no lo considere, pero ahora estoy concentrado en mi trabajo”.

Al planificador inepto, perverso y mala persona. https://t.co/kRppxQ4Jrg pic.twitter.com/RB5BGIunz5 — Jorge Yunda Machado (@LoroHomero) October 28, 2025

Liliana Yunda, hermana del exalcalde, también comentó lo dicho por Muñoz en su cuenta de X. "Mediocre es el estado actual de la ciudad, pese a que en su período no le tocó enfrentar una pandemia y el sabotaje del propio Concejo. Más trabajo para la ciudad y menos excusas y propaganda, Alcalde".

